早前筆者拍攝節目，走到元朗白沙村尋找當年一間埋藏兩屍小童命案凶宅。由於凶案轟動社會，業主難以將單位出租，便以5年為期，免費給一位出家人入住，後來又經過多手住客後，現在又再荒廢。
除了這案件外，早於1981年在打鼓嶺村，亦發生一宗駭人兇殺案。當時6歲女童莫雅倫疑遭13歲小舅父謝志強殺害。兇手企圖非禮不遂，將女童推倒致死，之後肢解及焚燒屍體，並將她埋於荒地。案件震驚全港，惟最終因證據不足，被告判無罪釋放。可是，自事件發生後便傳出靈異事件。YouTuber異郎蜃在筆者節目更分享事件之後出現的靈異傳聞：「事後，有村民在凶案後面的草叢常見到一名女童的靈體在徘徊，當然大家也心知是甚麼事。此外，亦有學生在她生前就讀的學校看到她出現，村民為求安心，便夾錢請了法師來為她超渡。大家相信因兇手獲判無罪釋放，女童冤魂不滅，仍長留在村內附近。」
其實女童這個慘劇背後還有故事：「原來女童並非其母的親生女，她只是繼女，所以殺死他的也不是親舅父，後母願意照顧雅倫，只為滿足丈夫，希望他不要返回前妻那邊。有人更認為，一個只有13歲的男童怎可能如此有計劃地殺人、肢解及埋屍，估計其後母是幕後操控，令女童死得更怨。」
究竟該單位現在有沒有人住呢？筆者打算遲些到那裏看看。但無論如何，也希望女童可早登極樂。