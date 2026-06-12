早前筆者拍攝節目，走到元朗白沙村尋找當年一間埋藏兩屍小童命案凶宅。由於凶案轟動社會，業主難以將單位出租，便以5年為期，免費給一位出家人入住，後來又經過多手住客後，現在又再荒廢。

除了這案件外，早於1981年在打鼓嶺村，亦發生一宗駭人兇殺案。當時6歲女童莫雅倫疑遭13歲小舅父謝志強殺害。兇手企圖非禮不遂，將女童推倒致死，之後肢解及焚燒屍體，並將她埋於荒地。案件震驚全港，惟最終因證據不足，被告判無罪釋放。可是，自事件發生後便傳出靈異事件。YouTuber異郎蜃在筆者節目更分享事件之後出現的靈異傳聞：「事後，有村民在凶案後面的草叢常見到一名女童的靈體在徘徊，當然大家也心知是甚麼事。此外，亦有學生在她生前就讀的學校看到她出現，村民為求安心，便夾錢請了法師來為她超渡。大家相信因兇手獲判無罪釋放，女童冤魂不滅，仍長留在村內附近。」