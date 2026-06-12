雪過的番薯就不致肥？

Bonnie說：「你上星期介紹那盒印有熊本熊公仔的番薯真的很香甜，我打算今日去回購。」我問：「你用番薯來作正餐嗎？」她搖頭：「非也！我那麼大食，番薯怎能作正餐，只是零食吧！」

我拿起那個番薯盒：「這盒番薯最少有8個，作為零食，你一星期便已將整盒幹掉，你是想增磅嗎？」她解說：「放心，我將番薯放入雪櫃雪24小時才吃，聽說熱量會減半！」我感無奈：「又是一場誤會，人們總愛將一些營養上很美麗的研究結果，錯誤地詮釋，情況有點像誤以為『低GI食物』，就一定健康。」