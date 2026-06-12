雪過的番薯就不致肥？

Bonnie說：「你上星期介紹那盒印有熊本熊公仔的番薯真的很香甜，我打算今日去回購。」我問：「你用番薯來作正餐嗎？」她搖頭：「非也！我那麼大食，番薯怎能作正餐，只是零食吧！」
我拿起那個番薯盒：「這盒番薯最少有8個，作為零食，你一星期便已將整盒幹掉，你是想增磅嗎？」她解說：「放心，我將番薯放入雪櫃雪24小時才吃，聽說熱量會減半！」我感無奈：「又是一場誤會，人們總愛將一些營養上很美麗的研究結果，錯誤地詮釋，情況有點像誤以為『低GI食物』，就一定健康。」
「吓！不是嗎？同事們都這樣說。」她驚訝。我詳細解釋：「這個說法，是緣於番薯、薯仔、白飯等澱粉質煮熟後，放在雪櫃冷凍一晚，會產生一種名為抗性澱粉的物質，而這物質進入身體後，吸收速度會減慢兼減少，從而令血糖上升速度減低。由於這反應會延長飽肚感，有助減重人士控制胃口。不過我們要留意的是，減慢了吸收並不代表不吸收；再者，實際上會轉化成抗性澱粉的澱粉是極少。研究指出，100克的薯仔，雪凍後的熱量會少2至4卡，那熱量數字是微不足道，所以多吃了同樣致肥啊！」
她仍不想相信：「但我見你雪櫃經常有煮熟了的薯仔出沒。」我解說：「我很愛日式薯仔沙律。這個星期天氣酷熱，天天30多度，薯仔沙律作為下午茶，是消暑首選。」