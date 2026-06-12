我們的成長，被安排了一場又一場的比賽。考試要考第一，課外活動無論運動、藝術還是其他興趣，也總有無窮無盡的比賽，逼著我們力爭優秀的排名。

這些比賽，說到底都是「一將功成萬骨枯」。人們只記得第一、二，或至多第三名，其他付出巨大努力的人，最終都成了寂寂無名的大多數。而我發覺，很多別人安排的賽道，我本身就做得不好，難以名列前茅。況且要爭取排名，實在花太多力氣，投資回報率並不理想。

後來我慢慢體會到，我們的價值，並非來自排名，而是我們的獨特性。每個人天生有不同的DNA，有獨特的使命。與其在別人安排的賽道上苦苦爭逐，不如好好運用自己的獨特性。