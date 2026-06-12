我們的成長，被安排了一場又一場的比賽。考試要考第一，課外活動無論運動、藝術還是其他興趣，也總有無窮無盡的比賽，逼著我們力爭優秀的排名。
這些比賽，說到底都是「一將功成萬骨枯」。人們只記得第一、二，或至多第三名，其他付出巨大努力的人，最終都成了寂寂無名的大多數。而我發覺，很多別人安排的賽道，我本身就做得不好，難以名列前茅。況且要爭取排名，實在花太多力氣，投資回報率並不理想。
後來我慢慢體會到，我們的價值，並非來自排名，而是我們的獨特性。每個人天生有不同的DNA，有獨特的使命。與其在別人安排的賽道上苦苦爭逐，不如好好運用自己的獨特性。
廣告這個行業也給我上了關鍵的一課。品牌首先要被記住，否則說得天花亂墜也是徒然。而廣告，只有獨特的創意才會被記住。尤其在這個碎片化的年代，如果你跟別人說得差不多，即使文案再好、畫面再漂亮，也不會有人記得你。
我自己的發展歷程，也正是善用了自己的獨特性。我入行的時候，大概是香港第一個讀統計去做廣告的人。這個背景在媒介策劃上給了我天然的優勢，而當時恰好是媒介碎片化的開端，數據變得愈來愈重要。對數字的敏感，也讓我成為更好的經營者。
創業上，我也採取了獨特的商業模式。當行業併購成風的時候，我們反其道而行，堅持小規模化，用小微企的模式，慢慢建立起集團的規模。正因如此，在行業環境急速變化的當下，我們仍能靈活應變，存活下來。
因此，無論做人或經營企業，都不應把焦點放在勝過別人，而是去發現、並好好運用自己的獨特性。