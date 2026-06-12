RTX Spark與Apple M晶片

2026年5月底，NVIDIA在台北Computex/GTC上宣布了一件大事：它不再只做數據中心的AI晶片，而要把同一套技術，塞進你日常用的Windows手提電腦。這顆新晶片叫RTX Spark，而它的對手，正是多年來把「Arm晶片＋統一記憶體」玩得出神入化的Apple M系列。 一) RTX Spark是甚麼 RTX Spark是NVIDIA與微軟聯合發表的全新「超級晶片」，專為Windows PC而設，定位是「個人AI電腦」。它把NVIDIA 30年的看家技術CUDA、RTX繪圖、DLSS、FP4壓進一顆晶片。 規格上，它結合一個20核Grace CPU(與MediaTek合作設計)、一個擁有6,144個CUDA核的Blackwell RTX GPU(與桌面RTX 5070同代架構)，以及最高128GB的統一LPDDR 5x記憶體，FP4 AI算力高達每秒1 PetaFLOP。晶片另設一個NPU，令它符合微軟Copilot+標準。

換句話說，它就是NVIDIA Linux開發機DGX Spark的「Windows民用版」：同一個Blackwell血統，但放進薄至14毫米的手提電腦與細小桌面機，今年秋季由ASUS、Dell、HP、Lenovo、微軟Surface、MSI等陸續推出。 二) 為甚麼重要：NVIDIA終於走上Apple的路 這宗發布最值得玩味的地方，是NVIDIA等於公開承認了Apple 5年前的判斷是對的。自2020年Apple推出M1，它就走「Arm架構＋CPU/GPU/記憶體共用同一個統一記憶池」的路線。當年不少人質疑，如今這套設計已成為高效能個人運算的範本。RTX Spark用的正是同一條路：Arm CPU、整合GPU、統一記憶體，這是NVIDIA第一次認真進軍Arm PC市場，直接挑戰Apple Silicon與整個Windows格局。

但魔鬼依然藏在頻寬裡。逐字生成答案(推理)的速度，主要受記憶體頻寬限制。RTX Spark的記憶體頻寬約為每秒300GB，比舊版DGX Spark稍高；但Apple的M4 Max高達每秒500GB以上，在純推理上反而更順。 所以兩者各有殺著：Apple勝在頻寬、生態成熟與能耗；RTX Spark勝在CUDA這個AI開發的世界標準可以原生運行，再加上RTX的遊戲與專業繪圖能力。對開發者與創作者而言，這是第一次可以在一部Windows手提電腦上，同時做AI、剪片與打機。 三) 雲端與邊緣運算的應用 RTX Spark與Apple M之爭，本質上是同一個更大趨勢的兩面：AI正由雲端機房，走向你手邊的裝置(edge、邊緣運算)。

雲端的優勢，是可以調用最大、最新的模型，彈性擴張，毋須自購硬件，代價是持續支付token與訂閱費，而且資料必須離開你的裝置。邊緣(本地)的優勢，則是私隱(資料不出門)、低延遲、可離線，以及長期成本可控。NVIDIA強調RTX Spark可在本地運行多達1,200億參數的大模型、處理上百萬token的脈絡，並與微軟合作加入新的系統安全機制(OpenShell)，正是衝著「在自己部機上安全地跑AI代理」而來。 對律師、醫療、金融、政府這類對資料敏感的行業，本地運行AI已不再是奢侈，而是一種合規需要。而最務實的答案，往往是「混合」：把敏感而日常的工作留在本地，把最重、最前沿的運算交給雲端。