好好活著 就是最大成就

幾年前曾放下城市的繁囂，走進海拔1,150公尺、位於南投縣鹿谷鄉鳳凰谷山麓的溪頭自然教育園區。在那裡，我跟著森林療癒師走進森林，閉上眼睛，摒除一切色相的誘惑，靜下心來聆聽風吹草動、雀鳥在枝頭唱歌的聲音，用心與大地連接，漸漸那些不斷跳出的雜念，慢慢消失不見。再次睜開眼睛，忽然「看見」整片森林，那深淺不一的綠，顏色隨著日光而變，每一秒都是獨一無二。

療癒師著我們抽出一張卡，要我們在大自然，找到與手上圖案一樣形狀的物件。我抽到了人臉的模樣，同團朋友看見都臉有難色，「這可怎麼找！」慢慢看著地上，竟然發現一塊穿了三個洞的枯葉，看起來應該是被螞蟻或甚麼蟲子咬的，但這三個洞看起來，剛好就是人臉——所以不用彷徨，你所需要的，一切早在大自然之中。任你科技再厲害，大自然的「創意」與「巧合」，也總是會超乎你想像。

人的苦惱，大部分來自把自己放得過大。一整片森林，不同種類的物種共生與此，沒有妒忌與批評，不懂痛苦與傷悲，就那樣日復一日，做好自己，好好成長，好好活著，數千年後，才成就我們眼前的景象。所以現在未成為理想的自己，不要著急，給自己充分時間，即使看似微小的種子，終有一天也會長成一棵堅韌的大樹。