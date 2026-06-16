人口老化與醫療通脹：醫保加價的底層邏輯

自2019年政府推出「自願醫保計劃」以來，醫療保險已成社會核心議題。這政策的底層邏輯源於本港人口老化：出生率下跌，長者比例創新高，年輕一代撫養比率急升。為應對公營醫療挑戰，政府以稅務扣減推動「用者自付」，鼓勵市民善用私營醫療。此舉促成高端醫保普及，有效分流公院壓力，卻在自由市場衍生出醫療通脹的惡性循環。

過去15年，香港醫療通脹率年均達7%至10%。醫療收費升幅驚人，主因並非理賠需求大增，而是市場湧現「全數賠償」(All you can claim)的高端醫保。部分醫療提供者得悉病人持此類保險後，收費往往較高，直接推高醫療通脹。保險公司為控成本試圖限制收費，醫學界則反駁干預定價。在這場角力中，缺乏統一收費標準，最終承受壓力的不僅是受保人，更是一眾保險中介人。前線對加價決定既無責任亦無話語權，卻無奈成為客戶的「出氣袋」。