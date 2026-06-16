K形型經濟 港股強者愈強

有說香港已出現K形經濟，而所謂K形經濟代表經濟復甦徹底撕裂，高景氣產業、高收入群體持續上行，傳統行業、中小經營主體持續收縮；持續強化這一格局的底層邏輯，便是馬太效應——該概念源自聖經寓言，內涵為「已有者，將被再加給他，使其富足；欠缺者，連自身僅有的，也會被奪走」。落地股市，就是龍頭企業不斷累積資金、技術、渠道護城河，競爭優勢愈拉愈大，弱勢企業持續被邊緣化。
對照恒生指數近幾年走勢，大市長期區間震盪，難見持續大級別升浪，多數中小型港股交投冷清、股價長年橫盤或陰跌，卻有少數核心標的逆市爆發、愈升愈有，走出獨立大牛行情。
資金避險與機構配置傾斜，是分化加劇的關鍵。宏觀不確定性升溫，外資、機構不願承接流動性薄弱、業績波動大的細價股，資金集中湧入高成長稀缺龍頭。例子如AI大模型賽道的智譜(2513)憑旗艦模型迭代落地，上市後股價屢創新高，全球資金持續加倉；創新藥龍頭復宏漢霖(2696)憑產品出海落地，年內累計漲幅超兩倍，成為生物板塊逆市領漲標的。這些個股脫離大市走勢，走出單邊上揚行情。
反觀數百隻傳統細價股、區域中小上市公司，受制需求收縮、成本高企，營利逐年萎縮，無機構駐場，成交日漸枯竭，即使估值處於歷史低位，也無資金願意布局。被動指數基金依照市值權重調倉，資源進一步向大市值強勢股堆積，馬太效應再度被放大。K形分化格局短期難扭轉，港股全面普漲時代早已落幕。指數震盪已無法反映真實賺錢效應，隨機揀股、抄底低價細價股極易陷入長期套牢。