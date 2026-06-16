K形型經濟 港股強者愈強

有說香港已出現K形經濟，而所謂K形經濟代表經濟復甦徹底撕裂，高景氣產業、高收入群體持續上行，傳統行業、中小經營主體持續收縮；持續強化這一格局的底層邏輯，便是馬太效應——該概念源自聖經寓言，內涵為「已有者，將被再加給他，使其富足；欠缺者，連自身僅有的，也會被奪走」。落地股市，就是龍頭企業不斷累積資金、技術、渠道護城河，競爭優勢愈拉愈大，弱勢企業持續被邊緣化。

對照恒生指數近幾年走勢，大市長期區間震盪，難見持續大級別升浪，多數中小型港股交投冷清、股價長年橫盤或陰跌，卻有少數核心標的逆市爆發、愈升愈有，走出獨立大牛行情。