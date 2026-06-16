別讓老師孤獨面對AI時代

上回，筆者提到在AI時代，教師、校長以及家長都應該納入數字教育的體系，以形成全面的支援網絡，並指出社會要明確AI使用的合理邊界，培養出能駕馭AI而不是被AI取代的人才。不少朋友都對AI教育有興趣，適逢筆者在上周聯同其他立法會議員提出了《數字教育倡議書》，期望破解本港教育數字化瓶頸。

香港數字教育除了培訓教師、校長，還有其他瓶頸嗎？有！今日社會，教師要應付日常的教育、行政工作已經十分繁忙，如果每間學校還要自行摸索使用甚麼平台、篩選甚麼系統去做數字教育，將會大大增加其工作量。所以在《數字教育倡議書》，筆者建議政府參考國家智慧教育平台的成熟經驗，打造涵蓋教學管理、資源分享、AI賦能的一體化基礎設施，為全港學校提供免費、安全的標準化服務。