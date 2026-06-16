別讓老師孤獨面對AI時代

上回，筆者提到在AI時代，教師、校長以及家長都應該納入數字教育的體系，以形成全面的支援網絡，並指出社會要明確AI使用的合理邊界，培養出能駕馭AI而不是被AI取代的人才。不少朋友都對AI教育有興趣，適逢筆者在上周聯同其他立法會議員提出了《數字教育倡議書》，期望破解本港教育數字化瓶頸。
香港數字教育除了培訓教師、校長，還有其他瓶頸嗎？有！今日社會，教師要應付日常的教育、行政工作已經十分繁忙，如果每間學校還要自行摸索使用甚麼平台、篩選甚麼系統去做數字教育，將會大大增加其工作量。所以在《數字教育倡議書》，筆者建議政府參考國家智慧教育平台的成熟經驗，打造涵蓋教學管理、資源分享、AI賦能的一體化基礎設施，為全港學校提供免費、安全的標準化服務。
與此同時，筆者建議積極參考香港賽馬會「JC GoAI」等民間優質計劃的成功經驗，為跨界別參與創造更多空間及誘因，讓平台更多元、更貼近教學需求。筆者的想法十分簡明，使用AI的核心理念，是為教師、家長以及學生減輕負擔，如果嘗試採用AI工具教學，但反過來增加了教師們的負擔，可能就會失去使用、善用AI工具的原意。
未來無論在職場以及學校，我們都很難避免AI對現有的工作環境以及教學生態帶來的挑戰。在這過程當中，特區政府以至教育部門可以為學校提供更多支援。筆者最不願看到的情況，就是充滿熱忱的教師，因為種種行政負擔，而犧牲了與學生交流以及互動的時間；在教育層面上，最重要的還是人與人的交流，讓教師們可以專心傳道、授業以及解惑。