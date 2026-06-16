「留學香港」品牌效應 學生宿舍需求增

為打造「留學香港」品牌，政府積極推動本港成為區域教育樞紐。隨着留學生數目大增，學生宿舍的供求與投資潛力成為焦點。筆者日前聯同朱偉明校長，與中原地產創辦人施永青在網台節目深入討論此問題。
施永青指出，政府目標明確，希望將留學香港發展為產業，為本港經濟帶來利益。他回顧，來港留學生比例已由2023年的約兩成增至2024年的五成，增幅達一倍半，「一下子多了很多外來學生，他們都要有地方居住，這對學生宿舍的需求是直接推動。」
他認為，學生宿舍收入穩定，適合追求穩健回報的投資者。他舉例，疫情期間其他收租物業受影響，學生宿舍的現金流依然穩定，因而吸引退休基金及保險公司等長線資金參與。
在物業選擇上，施永青坦言酒店最理想。「酒店已經是一間間房間，有酒店牌照就毋須再申請許可，改動最小。」地區方面，首選鄰近大學的物業，「學生行都行到，節省時間對他們很重要。」
談及經營模式，施永青表示其團隊採取重資產策略，以自置物業改裝為主。他解釋，輕資產模式(長租酒店再分租)雖投入較少，但業主未必容許大規模改裝，「我們改裝一間酒店，資本投入約3億，若只做包租公，不敢做這麼大的工程。」
對於未來，施永青認為政府可進一步簡化寫字樓改裝宿舍的審批。他提醒入行者，必須了解需求、供應及租金水平，並具備足夠資金與管理能力。隨着政府持續推動教育產業化，學生宿舍市場勢將吸引更多投資者進場。能否脫穎而出，相信關鍵在於選址眼光、資金實力與營運效率。