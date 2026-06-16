「留學香港」品牌效應 學生宿舍需求增

為打造「留學香港」品牌，政府積極推動本港成為區域教育樞紐。隨着留學生數目大增，學生宿舍的供求與投資潛力成為焦點。筆者日前聯同朱偉明校長，與中原地產創辦人施永青在網台節目深入討論此問題。

施永青指出，政府目標明確，希望將留學香港發展為產業，為本港經濟帶來利益。他回顧，來港留學生比例已由2023年的約兩成增至2024年的五成，增幅達一倍半，「一下子多了很多外來學生，他們都要有地方居住，這對學生宿舍的需求是直接推動。」