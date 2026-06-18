CDG復刻HOMME PLUS經典郵差包

外觀方面延續CDG一貫低調美學，最特別之處莫過於品牌logo並冇放喺包身外側，而係隱藏於包袋內部。換句話講，識貨嘅人自然會留意到，唔識嘅人只會見到一個設計乾淨俐落嘅帆布郵差包，將品牌辨識度留俾真正欣賞細節嘅人。

新作採用約12安士中磅數帆布打造，既有足夠挺度維持包型，又唔會過份厚重，背上身更加靈活舒服。圓潤包身配搭闊身側幅設計，令收納空間更實用；加厚肩帶亦有助分散重量，日常通勤或者長時間使用都更加輕鬆。

CDG帶來一款復刻版郵差包，靈感來自COMME des GARÇONS HOMME PLUS於2000年代初推出嘅經典設計。今次以CDG嘅現代設計語言重新演繹，保留原作簡潔俐落嘅輪廓，同時注入更貼近日常使用嘅細節。以前飲恨買唔到嘅今次機會嚟啦。

值得一提嘅係，呢款郵差包原型並非來自CDG主線，而係出自品牌最具實驗精神嘅COMME des GARÇONS HOMME PLUS系列，因此今次復刻亦多咗一份歷史價值。由圓潤包身、翻蓋結構，到肩帶比例同隱藏式品牌標誌，幾乎完整保留當年設計精髓。

CDG今次冇刻意加入花巧新元素，而係集中提升物料質感同耐用度，讓經典設計以更符合現代需求嘅姿態回歸。對於鍾意COMME des GARÇONS舊作，又或者鍾意低調實用袋款嘅朋友嚟講，絕對值得留意。

更吸引嘅係，今次復刻版定價只需22,000日圓，以COMME des GARÇONS旗下產品嚟講算得上相當親民。相比起二手市場時高時低嘅價格，能夠用定價直接入手全新版本，無疑更加有吸引力。官方首輪貨量已經秒速清空，好消息係呢類經典復刻款大機會仲會再補貨，未買到嘅朋友先唔使急住食炒價，撳定notify me等下一轉返貨可能仲實際。