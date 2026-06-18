最近看了一篇報道，指日本一名高中輟學、後來就讀中等國立大學的年輕人，靠AI完成自我分析、撰寫履歷及模擬面試劇本，成功收到五家大型媒體公司的錄用通知。她讓AI分析自己的性格優勢，又指示AI預想50個面試問題並反覆演練，笑稱「找工作簡直易如反掌」。

我相信現在大學畢業生使用AI的情況已經很普遍，求職戰場正演變為一場圍繞AI的殘酷戰爭。不懂AI幾乎等於沒有競爭力。想成功突圍，不但要善用AI，還要用得比別人好。

現今用AI生成內容可說不費吹灰之力。當然，要生成真正有品質的內容，仍然需要下功夫。但大部分人選擇走最輕鬆的路，這直接導致一個結果：每一個公開招聘的職位，企業人力資源部都會收到海量申請。HR人員不可能一一細讀，最有效率的篩選方式，自然是交給AI助手。可以想像，未來的職場對決，將是「AI做給AI看」。求職者首先要問的問題是，AI喜歡怎樣的求職者？