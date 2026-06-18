最近看了一篇報道，指日本一名高中輟學、後來就讀中等國立大學的年輕人，靠AI完成自我分析、撰寫履歷及模擬面試劇本，成功收到五家大型媒體公司的錄用通知。她讓AI分析自己的性格優勢，又指示AI預想50個面試問題並反覆演練，笑稱「找工作簡直易如反掌」。
我相信現在大學畢業生使用AI的情況已經很普遍，求職戰場正演變為一場圍繞AI的殘酷戰爭。不懂AI幾乎等於沒有競爭力。想成功突圍，不但要善用AI，還要用得比別人好。
現今用AI生成內容可說不費吹灰之力。當然，要生成真正有品質的內容，仍然需要下功夫。但大部分人選擇走最輕鬆的路，這直接導致一個結果：每一個公開招聘的職位，企業人力資源部都會收到海量申請。HR人員不可能一一細讀，最有效率的篩選方式，自然是交給AI助手。可以想像，未來的職場對決，將是「AI做給AI看」。求職者首先要問的問題是，AI喜歡怎樣的求職者？
作為求職者，當然可以學那位日本年輕人，用AI完成自我分析、撰寫履歷、模擬面試。但當人人都會這樣做的時候，要突圍而出的關鍵，始終是個人的獨特性。只有讓人留下深刻印象，才能在芸芸競爭者中勝出。AI可以幫助你展現這種獨特性，但你必須真的擁有過人之處。
如果我是應屆畢業生，我不會完全依賴求職廣告。當一個職位變成公開資訊時，往往已經進入紅海廝殺，成功機會變得渺茫。我會根據自己的興趣和能力，主動篩選想加入的機構和工種，積極構想一個屬於自己的職位，然後直接向部門主管提案。反正大公司長期都在找人，也很容易透過社交媒體接觸到決策者。說不定，當那個職位的招聘廣告正式刊登時，你早已是呼聲最高的當選者。