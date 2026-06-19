很久沒有在看完劇集後，那種暖意一直縈繞在心頭。

日劇《靈魂之伴》(Soul Mate)裡有兩個男主角。鳴瀧琉原本是前途無可限量的大學冰球選手，但摯友的自殺，令他無法原諒自己的錯誤，於是逃離日本，前往德國柏林。

人生跌入谷底，甚至差點在教堂的火災中喪命，就在這個時候，命運讓他與韓國拳擊手黃約翰相遇。約翰同樣背負著不可告人的秘密及創傷，默默承受痛苦努力賺錢供妹妹讀書。

兩個傷痕累累的人，往後分別在韓國及日本連繫，他們是好朋友，但又像戀人，卻又不是傳統那種愛及相處方式。在互相都需要陪伴時，對方就會毫不猶豫站出來，兩個人的情誼盡在不言中。