如果你也想拋開繁華鬧市的煩囂，或者你可以獨自前往台東，乘坐「 藍皮解憂火車」—— 這架來往屏東枋寮與台東之間的南迴線火車，沿途各站均停靠，是全台僅存的藍皮火車，也是全台最慢的火車。火車每天準時開出，每天來回各一程，錯過就要再等一天了。火車途中會經過台灣最南車站枋山站，每天平均只得一人上落，如入無人之境；還有沒有其他列車停靠、南迴海拔最高車站的枋野站，有種獨自逃遁到世界盡頭的感覺，無關乎被著名台灣鐵路作家劉克襄先生形容搭上後「宛如與世界分手」。

車廂像停留在遠古的記憶，沒有冷氣，把窗子打開，那些曾經被隔絕在窗外的南迴沿線山海風光，忽然變得觸手可及；車廂人不多，大家都靜默地看著遠方風景，或偶爾低頭與身旁的竊竊私語，猶如呢喃，讓人忽然想起電影《千與千尋》中，主角為了拯救心愛的人，自己搭乘一列不知通往何方、也沒有回頭票的列車，就像來一場探險之旅，既孤獨亦自由。

坐在其中，眺望遠方的壯觀的山與海，忽然感受到自己的渺小，就像大地上行走中的螞蟻般，一切都不再重要，有種忽然被了解的感覺，撫平了內心的躁動不安。如果有太多憂愁，如果怕自己走得太慢，不怕不怕，還有這個藍皮火車陪着大家，走過山與海，風和雨。