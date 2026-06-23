餐廳，是無數劇情的起點與結局場景。
作為一間超過百年歷史的大學校友會餐廳，每天進出的主角和故事，更加是多不勝數。在繁華鬧市中，經過老香港式的電梯大堂到達餐廳，短短一兩分鐘的間隔，彷彿回到學生時代。作為校友，無論是20多歲還是80歲，大家都傳承著大學明德格物的精神，以及說著跨越世代的共同語言。大學迎新營的鬼故傳說，考試前的習俗，以至大家畢業後的難忘經歷，都不難在這裏找到故事素材。
投身社會後，對佳餚美酒的要求和消費能力固然有所提升。然而在這裏，卻能夠以大學食堂的消費觀，享受著中環核心商業區的消費體驗。
餐廳採用會員制。作為校友，固然能享有與生俱來的資格成為會員。與此同時，非校友倘若希望透過性價比極優惠的會費，將餐廳變成私人聚腳點，亦無任歡迎。畢竟，人脈和圈子，從來都是一種軟實力。
文化，是特定社群相處過程中，約定俗成結果。同時，文化亦不斷孕育著社群的修養眼界和精神面貌。一個人的格局與高度，往往直接受其身處圈子影響。身材健康管理，需要準備合適餐單；情緒健康管理，需要揀選合適餐廳。精神健康管理，需要選擇合適的用餐對象。無論是商務會議的盛宴，還是久別重逢的餐膳，以至是忙裡偷閒的淺酌，這裏都是一個好地方。
歷史悠悠，江山猶在，人事全非。人生短短數萬天，和誰吃、吃甚麼，選擇並不一定那麼多。每天都是扣減，每餐都是倒數，能珍惜時且珍惜。餐桌上，古今多少事，都付笑談中。
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