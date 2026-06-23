餐廳，是無數劇情的起點與結局場景。

作為一間超過百年歷史的大學校友會餐廳，每天進出的主角和故事，更加是多不勝數。在繁華鬧市中，經過老香港式的電梯大堂到達餐廳，短短一兩分鐘的間隔，彷彿回到學生時代。作為校友，無論是20多歲還是80歲，大家都傳承著大學明德格物的精神，以及說著跨越世代的共同語言。大學迎新營的鬼故傳說，考試前的習俗，以至大家畢業後的難忘經歷，都不難在這裏找到故事素材。

投身社會後，對佳餚美酒的要求和消費能力固然有所提升。然而在這裏，卻能夠以大學食堂的消費觀，享受著中環核心商業區的消費體驗。