旅遊業也可作為超級聯繫人

社會大眾大多只看重旅遊業帶來的直接消費收益，卻忽略其跨地域、跨行業「超級聯繫人」的核心價值。旅遊業串聯內地、香港及海外，搭建人流、商流、資訊互通的關鍵橋樑，戰略意義重大。綜觀商界，絕大多數企業赴外地投資布局，都會先以旅遊考察探路，研判市場環境與合作空間。

6月中旬香港國際旅遊展順利舉行，山東威海市政府專程來港開展文旅推介。威海坐擁優質山海與溫泉資源，度假屬性高度契合港人出行需求，當地政府亦清楚港人對威海認知有限。藉由本次旅遊界深度對接，兩地業者順利牽線合作，開拓全新跨境旅遊路線。與此同時，好友陸瀚民聯同經民聯，積極響應國家號召，全力推動大灣區遊艇自由行。近期聯同中港遊艇業界，破除行業資訊壁壘，打通兩地合作通道，充分彰顯旅遊產業獨有的連結屬性。