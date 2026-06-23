旅遊業也可作為超級聯繫人

社會大眾大多只看重旅遊業帶來的直接消費收益，卻忽略其跨地域、跨行業「超級聯繫人」的核心價值。旅遊業串聯內地、香港及海外，搭建人流、商流、資訊互通的關鍵橋樑，戰略意義重大。綜觀商界，絕大多數企業赴外地投資布局，都會先以旅遊考察探路，研判市場環境與合作空間。
6月中旬香港國際旅遊展順利舉行，山東威海市政府專程來港開展文旅推介。威海坐擁優質山海與溫泉資源，度假屬性高度契合港人出行需求，當地政府亦清楚港人對威海認知有限。藉由本次旅遊界深度對接，兩地業者順利牽線合作，開拓全新跨境旅遊路線。與此同時，好友陸瀚民聯同經民聯，積極響應國家號召，全力推動大灣區遊艇自由行。近期聯同中港遊艇業界，破除行業資訊壁壘，打通兩地合作通道，充分彰顯旅遊產業獨有的連結屬性。
數據顯示，香港旅遊業直接貢獻本地GDP約4個百分點，但其外溢界外效應極為龐大。特區五年發展規劃中，旅遊業聯同文化體育產業，獨立劃為重點發展專項。旅遊產業牽動酒店、零售、餐飲、交通、會展百業發展，帶動全域產業鏈經濟循環；更重要的是，旅遊是最柔性、最具說服力的城市外宣渠道。各地旅客親身遊歷香港，感知城市真實面貌，遠勝制式官方宣傳。
我在旅遊行業十餘年，明白行業肩負的聯通使命。多年來結識海內外各行各業友人，每當內地、海外人士想要了解香港最新狀況，我亦客觀講述香港真實的營商環境與城市活力。現時我正於台灣南部踩線研發特色行程，面對當地友人詢問香港近況，我亦據實回應：香港依舊開明包容、滿滿發展活力，港台民間及文旅往來，理應持續加深。旅遊從非單純觀光產業，而是跨越地域的溝通媒介。以旅遊為橋，融通內地、香港與全球，這正是旅遊業無可替代的獨特價值。