7月8月，放榜季節，是許多家長內心最波動的時候。我們緊張地盯着成績單，寢食難安，家裡的氣氛也隨之沉重。現代的女性，職場上是女強人，回到家裡化身母親，角色切換並不容易。然而，母親的情緒決定了整個家的氛圍。無論工作多麼能幹，請帶著溫柔回家去，兩者兼備，才是真正的強人。母親的情緒悄悄滲透到孩子身上。孩子天天看着你、學着你。你怎樣面對壓力，他就怎樣面對；你怎樣處理情緒，他就怎樣處理。

我們之所以緊張，是因為心中有「執著」。佛學說「無常」，世間萬物都在流轉變化。每一次我們都以為「這次真的很大件事」，但時間總會證明，那些焦慮最終都會過去。小時候，媽媽總會留下我往年用過的課本。每當學習遇上瓶頸，我便翻開前幾年的課本，看着曾經覺得艱澀的內容，如今已變得淺顯易懂。那一刻我明白，今天覺得很難的功課，過一兩年回頭看，同樣會覺得簡單。人生就是這樣，每一次覺得過不去的關口，都在悄悄為你累積下一層的力量。