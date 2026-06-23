香港的飲食文化完美融合了中西特色與嶺南傳統，其中多項精湛的製作技藝更獲列為香港非物質文化遺產(非遺)。筆者日前有機會參與由華夏基金、京港學術交流中心及文化力量聯合主辦的「非遺雅宴」，這場以非遺為主題的盛宴，除了是一場味覺饗宴，更是一次深刻的文化體驗，讓筆者深刻感受到，非遺唯有融入日常生活，才能真正活化傳承。
當晚的菜單均經過精心設計，以本地飲食相關非遺項目為靈感，將大澳遊涌龍舟飯、醃菜製作技藝及港式奶茶製作技藝等元素巧妙融入精緻粵菜之中。例如，片皮鴨這道經典京菜被「新食」演繹：在酥脆鴨皮與肉片之間，夾入一小塊自家醃製蘿蔔，酸甜脆爽的口感瞬間喚醒了對傳統醃菜技藝的記憶。
這場雅宴讓我體悟到，非遺保護的關鍵不在於靜態展示，而在於動態應用。透過與現代餐飲的融合，它不再是遙遠的歷史符號，而是成為日常生活中可親可感的體驗。
同樣值得重視的，是香港獨特的報販文化。報紙檔不單是售賣報刊的商業攤位，更是新聞自由、出版自由的象徵。可惜的是，隨著數碼媒體興起，報販文化正面臨轉型挑戰。若能將其列為非遺項目，社會必能加強重視與保護，助力其在新時代找到新定位。正如新加坡的小販文化，已於2020年12月成功列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表名錄》，成為保護城市街頭生活文化的典範。若能把報販文化納入非遺代表作名錄，不單是對草根歷史的肯定，更能讓社會重新重視這些逐漸消逝的街頭風景。