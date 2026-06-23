香港的飲食文化完美融合了中西特色與嶺南傳統，其中多項精湛的製作技藝更獲列為香港非物質文化遺產(非遺)。筆者日前有機會參與由華夏基金、京港學術交流中心及文化力量聯合主辦的「非遺雅宴」，這場以非遺為主題的盛宴，除了是一場味覺饗宴，更是一次深刻的文化體驗，讓筆者深刻感受到，非遺唯有融入日常生活，才能真正活化傳承。

當晚的菜單均經過精心設計，以本地飲食相關非遺項目為靈感，將大澳遊涌龍舟飯、醃菜製作技藝及港式奶茶製作技藝等元素巧妙融入精緻粵菜之中。例如，片皮鴨這道經典京菜被「新食」演繹：在酥脆鴨皮與肉片之間，夾入一小塊自家醃製蘿蔔，酸甜脆爽的口感瞬間喚醒了對傳統醃菜技藝的記憶。