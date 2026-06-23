擁抱數字教育 跨平台合作創未來

在日新月異的數字時代，有句流行說法，就是「AI不會取代人類，但使用AI的人類將會取代那些不使用的人」，懂得運用科技的重要，可能已經不下於吸收其他學科的知識。正因如此，要讓教師、學生掌握到創新科技包括AI的知識及技巧，就成為了重要課題，最近教育局公布的《中小學數字教育發展藍圖》，就在這時代背景下應運而生。

教育局公布的相關《藍圖》，以「學生為根本、教師為專業、學校為基地、社會為夥伴」為理念，提出四大重點及十大策略，聚焦培育具數字素養與人文關懷的新一代，加強教師專業發展，優化基建，並深化跨界合作。筆者認為，當中有兩大重點尤為值得注意，一是強調跨平台合作，二是善用優質教育基金。