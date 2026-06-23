擁抱數字教育 跨平台合作創未來

在日新月異的數字時代，有句流行說法，就是「AI不會取代人類，但使用AI的人類將會取代那些不使用的人」，懂得運用科技的重要，可能已經不下於吸收其他學科的知識。正因如此，要讓教師、學生掌握到創新科技包括AI的知識及技巧，就成為了重要課題，最近教育局公布的《中小學數字教育發展藍圖》，就在這時代背景下應運而生。
教育局公布的相關《藍圖》，以「學生為根本、教師為專業、學校為基地、社會為夥伴」為理念，提出四大重點及十大策略，聚焦培育具數字素養與人文關懷的新一代，加強教師專業發展，優化基建，並深化跨界合作。筆者認為，當中有兩大重點尤為值得注意，一是強調跨平台合作，二是善用優質教育基金。
關於跨平台合作，透過數字教育資源大平台匯聚優質內容，引入企業實戰案例，深化本地與內地、國際交流，且會共享資源、降低學校負擔；換句話說，數字教育不單是學校的事，也是政府、企業以至專業團體的工作，各方形成緊密生態圈，追求最佳效果。至於優質教育基金，則向學校提供實質的資源支援，讓不同的學校有資源去制定、實踐符合學校教育理念的數字教育計劃。
投資教育，就是投資未來；而投資在數字教育，就是精準地投資在重視科技的未來。教育局推出相關《藍圖》是好開始，道阻且長，行則將至，往後由政府、學校、家長以至社會各界，還要努力實踐藍圖，更好地裝備香港青年。