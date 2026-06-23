玲姐弟子二宮啟玩轉佛羅倫斯男裝展

DSM Kei Ninomiya上周三佛羅倫斯展出2027春夏男裝。

川久保玲弟子二宮啟(Kei Ninomiya)2025年推出嘅全新DSM Kei Ninomiya品牌，一開始就用咗一句標語：「Untitled, Untethered, Undefined(無標題、無束縛、無定義)」。 而上周三晚喺佛羅倫斯，Kei Ninomiya就用品牌第三個系列，為呢個概念提供一個時裝上可說是好例牌嘅答案，DSM Kei Ninomiya 2027春夏主題，就「我們的龐克」(Our Punk)。 騷場設喺由修道院改建成博物館嘅Sant’Orsola，成個表演充滿沉浸式體驗，同時帶住一種粗獷、帶少少頹廢感嘅氣氛。一班年輕人喺搭滿棚架嘅庭院入面遊走，動作有啲凌亂，互相撞嚟撞去，有人坐喺觀眾隔籬，有人爬上看台。感覺有啲失控，但又好似任由自己嘅反叛、焦慮同自我表達自然流出嚟。

雖然有時啲演出同編排動作睇落似乎太刻意，未必真係有種自然流露嘅感覺，但Ninomiya喺預覽時同WWD講過，今次講嘅Punk，其實係一種「創作態度」。 而去到時裝層面，就直接變成一場對Punk文化符號嘅全面致敬。及大腿長度嘅格仔裙(Tartan kilt)同時帶出反叛同性感感覺；降落傘褲同短褲用扣件將兩邊褲腳連埋；大量安全扣針以同色系方式整齊排列喺bomber jacket同恤衫上，感覺幾乎似高級訂製裝飾；同Schott N.Y.C.合作嘅皮褸印上「Chaos」等字句；鏤空針織衫加上大量Punk pins同徽章；介乎正裝同工裝之間嘅長褲布滿拉鏈細節；全黑剪裁再配上垂吊金屬鏈。

鞋方面就有同Vans合作嘅黑色皮革slip-on，仲有聯乘Punk元祖鞋履品牌 George Cox 推出嘅creepers，完成整個造型。 品牌今次亦進一步為系列增加文化重量，同英國傳奇視覺藝術家Jamie Reid嘅作品管理團隊合作，將佢嘅藝術作品融入系列敘事之中。Jamie Reid最出名就係幫Sex Pistols嘅《God Save the Queen》設計唱片封面。