五月底，到戈壁沙漠徒步，四天總共走了118公里，大會說我們走的路段，是玄奘當年去取西經時走過，所以又叫玄奘之路。

戈壁沙漠總面積約130萬平方公里，相等於兩個法國那麼大，是亞洲區內最大的沙漠，也是世界第五大沙漠，當中有大約一半是在蒙古境內。「戈壁」在蒙古語中原意為乾旱及荒蕪之地，當我走過才發現這個沙漠，並不是刻板印象中沙漠只有沙丘，原來戈壁的地表主要由裸岩、礫石和硬土構成。

在1300多年前，玄奘法師經歷19年，走遍上百個國家，行了 五萬公里，並帶回大量佛教典籍回中國，更成就了經典名著《西遊記》。不過，曾經到訪位於台中日月潭的玄奘寺，展覽劈頭第一句就說：當年的玄奘是獨自上路。