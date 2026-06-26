【 神戶美食 】1350円食Omakase燒鳥？老夫婦一生懸命昭和風炭火守護神！

去關西神戶自由行咪淨係識食神戶牛啦！喺神戶三宮搵高CP值美食，呢間隱世日式串燒店絕對要收藏！呢個年頭，喺香港食餐晏都可能要一嚿水。如果我同你講，喺日本兵庫縣神戶市三宮，用1,350円(港幣約$60~70)可以食到一餐由職人即叫即燒、足足有10串嘅炭火燒鳥Omakase(廚師發辦)，你第一反應係咪覺得我吹水？
今次想講呢間「炭火燒鳥やきとり魂 朝太郎」，坐落喺神戶最熱鬧嘅三宮地帶。一推開門，時光好似倒流返去昭和年代。店入面冇浮誇嘅打卡裝飾，只有一條長窄吧台同被炭火熏得微黑嘅牆壁，仲有陣陣令人流晒口水嘅油脂香。
神戶美食│老夫婦數十年默契
經營呢間店嘅，係一對戴住冷帽嘅老夫婦。老爺子眼神銳利，全神貫注守住炭爐，不停撥扇翻動雞串；老婆就帶住笑容，同食客有講有笑，閒時聽住布滿油漬嘅收音機，喺炭爐同吧台之間打點；兩人不需言語，一個眼神、一個側身，數十年默契早已成為習慣。
喺呢個講求效率、連鎖店開到周街係嘅時代，呢種由老夫婦一生懸命守護嘅昭和老店，用一種近乎偏執嘅堅持，刷新咗我對「性價比」的認知。喺朝太郎食嘅唔單止係味道同超值，更係一份買少見少嘅人情味。
呢度最癲嘅，一定係佢個Omakase套餐：10串炭火雞串燒由老爺子按當日食材發辦。極致性價比只賣1,350円！
炭火燒鳥 やきとり魂 朝太郎
兵庫県神戸市中央区北長狭通2-31-55 (阪急神戶三宮站西出口步行約2分鐘)
營業時間：18:00 - 24:00
人均消費：約 1,500円 - 3,000円