【 神戶美食 】1350円食Omakase燒鳥？老夫婦一生懸命昭和風炭火守護神！

去關西神戶自由行咪淨係識食神戶牛啦！喺神戶三宮搵高CP值美食，呢間隱世日式串燒店絕對要收藏！呢個年頭，喺香港食餐晏都可能要一嚿水。如果我同你講，喺日本兵庫縣神戶市三宮，用1,350円(港幣約$60~70)可以食到一餐由職人即叫即燒、足足有10串嘅炭火燒鳥Omakase(廚師發辦)，你第一反應係咪覺得我吹水？

今次想講呢間「炭火燒鳥やきとり魂 朝太郎」，坐落喺神戶最熱鬧嘅三宮地帶。一推開門，時光好似倒流返去昭和年代。店入面冇浮誇嘅打卡裝飾，只有一條長窄吧台同被炭火熏得微黑嘅牆壁，仲有陣陣令人流晒口水嘅油脂香。