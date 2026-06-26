近日，各大超市都牽起減價戰，對於經常在家做飯的我，必定看準減價時機購入食材，的確，真的可省下不少。但我素來對記日子較弱，這方面，不得不委託高人。

我問Bonnie：「想問超市情報，哪天才是減價日？」她立即回答：「不就是今天，我正在家樓下超市入貨中，你快來吧！」我連忙找一個大型購物袋：「好，立即到。」

Bonnie興奮說：「有你陪逛超市，實在太好了。我打算在家沖拿鐵，但看到林林總總的奶類代替品，真令人眼花撩亂。」我說：「選奶代替品其實很個人。」