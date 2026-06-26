近日，各大超市都牽起減價戰，對於經常在家做飯的我，必定看準減價時機購入食材，的確，真的可省下不少。但我素來對記日子較弱，這方面，不得不委託高人。
我問Bonnie：「想問超市情報，哪天才是減價日？」她立即回答：「不就是今天，我正在家樓下超市入貨中，你快來吧！」我連忙找一個大型購物袋：「好，立即到。」
Bonnie興奮說：「有你陪逛超市，實在太好了。我打算在家沖拿鐵，但看到林林總總的奶類代替品，真令人眼花撩亂。」我說：「選奶代替品其實很個人。」
我想了一會：「對於將減肥當終身事業而且對牛奶敏感的朋友來說，無添加的杏仁奶會是較好的選擇。」她好奇問：「為甚麼呢？」我解說：「如果單看熱量，同樣是無添加產品，在杏仁奶、燕麥奶和豆奶之中，每100毫升，它們的熱量順序是約15卡、45卡和41卡。以低卡來說，杏仁奶簡直大大領先。」
Bonnie驚訝：「嘩！真的很大分別啊！」我續說：「因為杏仁奶的營養價值不高，只有極小量的蛋白質，你要明白，杏仁奶中，杏仁成分往往約有2.5%。」
她感疑惑：「聽你的語氣，好像不大推介。」我說：「又不能這樣說，但你要知道它營養不太高的事實，有些朋友以為飲了杏仁奶便有吃果仁的好處，其實並不能相提並論。幸好，我很了解你，對你針對性的建議，我會推介豆奶。」她問：「為何？」我暗暗笑說：「你正值更年期……豆奶中的植物性雌激素，可以大大減低你潮熱的不適！」
我們繼續選購，推著滿滿的購物車往付款，Bonnie打開手機App對收銀員說：「麻煩幫我儲U積分。」收銀員禮貌說：「對不起，這個我們不能儲。」Bonnie不滿問：「為何？」我大笑：「在佳佳超市，又怎樣儲U積分呢！」我倆大笑。