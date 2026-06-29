我很常說我在台東的故事。當年因病離職，前路茫茫之際，我想去一個遠方找回自己。那時剛好找了一間台東咖啡店打工換宿，遇上了老闆娘。當年老闆娘也是剛剛起步，負債到台東開展自己的事業。我們兩個迷惘之人，就在神奇的時空相遇，每天晚上咖啡店關門後，我們就坐在咖啡店裡談人生的種種，互相彼此鼓勵和療癒，「大不了就從頭再來，至少我們都曾經嘗試過。」

故事的後來，我跟她已有很久沒聯絡了。只是偶爾想起，也會記掛她是否安好，特意搜尋她的臉書，看看有沒有她的新近況，但她都很久沒更新了。對上一次有她的消息，是回到台東，從其他咖啡店朋友的口中得知，她搬離了台東，回到高雄去了。