我很常說我在台東的故事。當年因病離職，前路茫茫之際，我想去一個遠方找回自己。那時剛好找了一間台東咖啡店打工換宿，遇上了老闆娘。當年老闆娘也是剛剛起步，負債到台東開展自己的事業。我們兩個迷惘之人，就在神奇的時空相遇，每天晚上咖啡店關門後，我們就坐在咖啡店裡談人生的種種，互相彼此鼓勵和療癒，「大不了就從頭再來，至少我們都曾經嘗試過。」
故事的後來，我跟她已有很久沒聯絡了。只是偶爾想起，也會記掛她是否安好，特意搜尋她的臉書，看看有沒有她的新近況，但她都很久沒更新了。對上一次有她的消息，是回到台東，從其他咖啡店朋友的口中得知，她搬離了台東，回到高雄去了。
隨年月漸長，去得越多趟旅行才越發覺，無常才是常態。多少「再見」的背後，你知道，其實未必都能如願般再次相見。年輕時曾很不解，想逃避開始，大抵覺得這樣能逃避別離時的痛苦。但逃避了痛苦，卻也逃避了快樂。回頭看，縱然往後不再聯絡，但當年我們一起過的經歷、回憶、那種感動、曾經的快樂，卻都保留在我鮮明的記憶裡，其實從來不曾離去。
無論再快樂的旅程，也總有完結時。如果把焦點放在失去，豈不會忘記曾經擁有過的美好？緣起緣滅，就如潮漲潮退，是自古恆久的定律。斗轉星移，滄海桑田，人所能掌控的事情太少，但唯有情常在心中。