韓品牌Siena Cho金屬夾手袋 解構祖宗「罵治」風格

最近碌到一位韓國小眾設計師Siena Cho個clip bag，咦，有啲計喎。成個袋其實幾有趣，靈感係嚟自一個好日常嘅辦公室物件——文件夾嗰隻金屬clip。而且佢係照搬，仲要直接「放大重做」，變成一個放大版嘅皮製文件夾，金屬部分成為手挽，成件事好鬼「罵治」。
最得意係，設計師講過個concept係由細個玩公仔開始：以前用一個clip即興整個「迷你手袋」俾公仔用。依家長大咗，就將嗰份無聊但好真實嘅畫面，變做一個真係可以拎出街嘅設計。
所以個袋望落去其實幾矛盾——一邊好簡約，好乾淨；另一邊又有啲怪、有啲玩味，從「日常小物」重新砌出嚟，帶著一點反差感，就成功吸引眼球。
呢個手袋係佢畢業作品系列Zoom-proof其中一個配件，該系列探討了疫情期間遠距辦公時代下，返工衫與居家服飾之間日益模糊的界線。而家我哋好多時著衫都變得一半正式一半hea，設計就係玩呢種「半工半私」狀態。你會見到啲位係西裝剪裁，但又突然出現睡衣感；有啲位好整齊，但又好似皺紙、打印錯誤、文件堆咁亂。甚至連辦公室文件夾都變咗配飾。
成個系列想講嘅，或者唔係單純時裝，而係想重新問一句：今日所謂嘅dress code，到底仲有冇一個固定答案？或者依家最真實嘅穿搭方式，就係介乎「準備返工」同「準備攤喺屋企」之間。
由於設計師實在太新，要買都係搵代購或者直接上官網訂啦；不過佢個金屬手挽比較掗拃，可能運費都唔平，要諗諗先。