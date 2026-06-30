韓品牌Siena Cho金屬夾手袋 解構祖宗「罵治」風格

最近碌到一位韓國小眾設計師Siena Cho個clip bag，咦，有啲計喎。成個袋其實幾有趣，靈感係嚟自一個好日常嘅辦公室物件——文件夾嗰隻金屬clip。而且佢係照搬，仲要直接「放大重做」，變成一個放大版嘅皮製文件夾，金屬部分成為手挽，成件事好鬼「罵治」。

最得意係，設計師講過個concept係由細個玩公仔開始：以前用一個clip即興整個「迷你手袋」俾公仔用。依家長大咗，就將嗰份無聊但好真實嘅畫面，變做一個真係可以拎出街嘅設計。