長江屢奪英國丹麥殊榮

近年來，香港特區政府積極推動內地企業「併船出海」，鼓勵內地企業充分借助香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的雙重角色，共同開拓海外市場。事實上，本港華人企業早已有遠赴海外發展的優良傳統與豐富經驗，其中長江集團在歐洲市場的卓越成就，正是華人企業走向國際的頂尖典範。
長建旗下的Northumbrian Water是英格蘭及威爾士十家受規管食水及污水處理公司之一，近日被英國水務消費者委員會(Consumer Council for Water)評為「英國最可信賴水務公司」，並在英國水務監管機構Ofwat的「客戶滿意度和體驗評估」中位列全國第一。能在競爭激烈的英國水務市場中脫穎而出，實屬不易。客戶對Northumbrian Water的高度評價，不僅反映其優質的服務水平，更印證長建在海外營運管理上的強大實力。無論是基礎設施的維護、客戶服務的優化，還是環境保護的承諾，Northumbrian Water均展現出國際一流水準，為當地社區帶來可靠的食水供應和高效的污水處理服務。
不止長建，長和旗下歐洲電訊商「3丹麥」日前亦在國際知名營銷獎項The Drum Awards中勇奪最佳創意銀獎及最佳媒介銅獎。該宣傳片以電影水準製作，攝製團隊遠赴冰海、沙漠等嚴峻環境實景拍攝，並融合生動手繪動畫，細膩描繪丹麥音樂人Tobias Rahim與兒子跨越距離的親子互動——即使父親身處巡迴音樂會途中，也能透過電話陪伴孩子睡前故事時間。這部溫暖感人的影片成功吸引相當於丹麥近半數人口的關注，充分展現長和在海外市場的品牌創意與傳播能力。
長建Northumbrian Water與長和「3丹麥」在海外屢獲具代表性的行業大獎，不僅是長江集團的榮譽，亦為有意出海的內地企業提供寶貴借鑑。