長江屢奪英國丹麥殊榮

近年來，香港特區政府積極推動內地企業「併船出海」，鼓勵內地企業充分借助香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的雙重角色，共同開拓海外市場。事實上，本港華人企業早已有遠赴海外發展的優良傳統與豐富經驗，其中長江集團在歐洲市場的卓越成就，正是華人企業走向國際的頂尖典範。

長建旗下的Northumbrian Water是英格蘭及威爾士十家受規管食水及污水處理公司之一，近日被英國水務消費者委員會(Consumer Council for Water)評為「英國最可信賴水務公司」，並在英國水務監管機構Ofwat的「客戶滿意度和體驗評估」中位列全國第一。能在競爭激烈的英國水務市場中脫穎而出，實屬不易。客戶對Northumbrian Water的高度評價，不僅反映其優質的服務水平，更印證長建在海外營運管理上的強大實力。無論是基礎設施的維護、客戶服務的優化，還是環境保護的承諾，Northumbrian Water均展現出國際一流水準，為當地社區帶來可靠的食水供應和高效的污水處理服務。