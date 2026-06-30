歌聲送暖 黑暗中說愛你

今年端午佳節，筆者除了吃粽過節外，也抽空到灣仔會展欣賞香港加列山獅子會主辦的第二屆「獅友好聲音之黑暗中說愛你」慈善歌唱比賽總決賽。這場集音樂與慈善於一身的活動，不僅讓現場數百名觀眾感受到溫馨感人的氣氛，更特別邀請超過200位視障朋友及基層人士出席，讓他們在悠揚歌聲中感受社會的關懷與溫暖，實在值得讚賞。

作為一場以「黑暗中說愛你」為主題的慈善音樂會，今次活動的意義遠超一場普通的歌唱比賽。視力障礙人士平日面對的生活挑戰不言而喻，而加列山獅子會透過音樂，為他們搭建了一座情感橋樑。籌委主席吳惠容獅姐在活動後接受訪問時分享，原本擔心端午節假期會影響出席率，沒想到市民反應熱烈，大家寧願放下在家過節的習慣，也要出來支持善事，充分展現香港人的善心與凝聚力。會長蔡明興獅兄更透露，未來希望把活動帶到紅磡香港體育館甚至更大場地，延續以音樂行善的精神，這份雄心令人鼓舞。