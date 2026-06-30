2026世界盃球迷「被隔絕」的盛事

2026年世界盃號稱史上最具規模、首次由三國(美國、加拿大、墨西哥)合辦，原本應該成為球迷跨國共融的體育嘉年華。然而，全球地緣政治緊張、旅行限制及安全憂慮卻為這場盛會徹底變質成一場公關噩夢。

美國作為主辦國之一，卻同時深陷軍事升級與貿易戰爭，令國際社會的聚焦點遠離球場，轉而投射在種種政治爭議之上。本屆賽事甫開幕，已多次因國際戰爭與外交矛盾引發輿論風暴。例如，來自索馬里的裁判在簽證審批時遭遇阻撓，被質疑與美國嚴苛的移民政策及反恐審查有關；而伊朗與鄰國的邊境糾紛，更令部分球隊出入境受阻，運動員在國際舞台上被迫捲入政治漩渦。