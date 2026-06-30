鼓勵生育 不能只靠現金補助

跟身邊已經有伴侶的青年朋友聊天，筆者不時都會問他們，打算何時結婚，婚後又打算生多少孩子？一些已有結婚計劃的朋友，卻在生育上有所猶豫，當中原因，主要是將來夫妻二人都還要工作，小孩由誰照顧；另一問題，就是如果雙方工作時間是緊張的，如何抽出時間教育、引導子女。所以在今日香港，有伴侶、有結婚而沒有小孩的例子，已經不算稀奇了。

近日，筆者以「鼓勵生育的措施」為主題，在立法會向政府提出質詢並得到書面回覆，數據顯示，新生嬰兒獎勵金自2023年推出以來，累計發放金額達14.4億元，受惠家庭超過7萬個。這項政策在推出初期，確實起到一定鼓勵作用，但隨着時間推移，單一現金補助的邊際效益正逐漸消退。換句話說，現金補助生育有一定效果，但並不持久，也未必是最有效的方法。