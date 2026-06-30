鼓勵生育 不能只靠現金補助

跟身邊已經有伴侶的青年朋友聊天，筆者不時都會問他們，打算何時結婚，婚後又打算生多少孩子？一些已有結婚計劃的朋友，卻在生育上有所猶豫，當中原因，主要是將來夫妻二人都還要工作，小孩由誰照顧；另一問題，就是如果雙方工作時間是緊張的，如何抽出時間教育、引導子女。所以在今日香港，有伴侶、有結婚而沒有小孩的例子，已經不算稀奇了。
近日，筆者以「鼓勵生育的措施」為主題，在立法會向政府提出質詢並得到書面回覆，數據顯示，新生嬰兒獎勵金自2023年推出以來，累計發放金額達14.4億元，受惠家庭超過7萬個。這項政策在推出初期，確實起到一定鼓勵作用，但隨着時間推移，單一現金補助的邊際效益正逐漸消退。換句話說，現金補助生育有一定效果，但並不持久，也未必是最有效的方法。
筆者服務社會多年，在社區以至各階層都接觸過不少年輕家庭，始終認為生育率從來不是孤立的民生議題，它牽涉住房、教育、養老、就業等多個層面，環環相扣，唯有跨部門系統施策，才能從根本上提升市民生育意願。
例如在住屋問題，就要持續完善公營房屋供應，構建更完備的住屋階梯，讓基層與中產家庭都能安居樂業；在教育與未來發展問題，包括在數字教育，就要支援好學校、家長有更完善資源去裝備小孩，而且不會加重家長在教育上的負擔。
總括而言，鼓勵生育不是單一的施策範疇，而是涉及各政策局、各政策範疇以至生活支援。錢有時可以解決問題，但要鼓勵港人生育，小夫妻需要的可能是全方位、更貼心的服務。