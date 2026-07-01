當周星馳遇上詩詞歌賦 《給阿嬤的情書》笑中有淚天花板

如果電影本身除了為觀眾帶來娛樂以外，還承載了真善美的藝術價值的話，那《給阿嬤的情書》一方面利用我們香港觀眾非常熟悉的周星馳tone引入不少笑料帶來娛樂性之外，另一方面也以中國詩詞和文言融入敘事，構成了獨特的藝術價值。

《給阿嬤的情書》中出現的中國詩詞並非簡單的點綴或引用，而是深深地融入敘事、情感之中，電影的核心「僑批」(家書)成為了詩詞應用的主要載體。這些書信大量使用古典詩詞式的語言，將日常問候轉化為凝練含蓄的詩意表達。家書中的語句常精心錘煉，極具古典美感。家書不直說「我想你」，而是藉助古典詩詞中「興」的手法，先描寫他物以引發情感。例如大家最記得的名句：「行船入夜，恰江上升明月，圓如玉墜，仿若身在故鄉，似與你並肩共賞」，便是藉月亮象徵團圓的意象，委婉傳達跨越山海的思念，與張九齡「海上生明月，天涯共此時」的意境遙相呼應，還有「江海有岸，團圓可盼」和「暹羅雖遠，心有所寄。身若比鄰，切要平安，即為團圓」，均採用結構對稱、節奏整齊的四言句式，並通過對仗營造出「天涯若比鄰」的深遠意境。

同時，電影直接引用了多首經典唐詩，這些詩詞的出現場景富含深意，承擔著多重敘事功能，包括泰國華人孩子的課堂上誦讀了王維《相思》，詩中的「紅豆」與「相思」直接點明全片「剋制深沉、至死不渝」的情感核心，也表達了海外華人對文化血脈的頑強守護；另外課堂上也教導了王之渙《登鸛雀樓》，「欲窮千里目，更上一層樓」激勵著電影中身處困境的華裔孩子奮發向上，象徵著海外華人堅韌打拼的精神。最後是孩子們用潮汕口音誦讀孟浩然《春曉》，「春眠不覺曉」是故鄉的安寧，與主人公因戰亂被迫離鄉的命運形成強烈對比；「夜來風雨聲」更是一語雙關，暗指時代的動盪，使童聲誦讀飽含對故土的隔海呼喚。

《給阿嬤的情書》雖然是一部帶以強烈深情色彩的藝文向電影，但同時巧妙融入的周星馳式喜劇風格，而這些笑點不僅沒有破壞氛圍，反而成為影片笑中帶淚效果的關鍵。片中有多處情節能看到周星馳電影的痕跡，大量應用了昔日由許冠文開創，其後經五福星、王晶、周星馳不斷發揚光大的「一秒變臉」式笑料，即前一秒仍堅持拒絕、不予協助，但下一刻看到金錢利益後便立刻行動，以此呈現人性貪婪的喜劇效果。而且全片主要由七、八十歲的長者演出，他們同時運用面無表情的演繹方式，整體因而極具喜感。

舉個例，電影中一直有三位與阿嬤年紀相仿的姨媽姑姐在玩鬥地主，當她們煞有介事地娓娓道來阿嬤的往事時，下一秒旁邊的人卻面無表情地拋出一句：「炸。」此外，導演亦運用了重複性幽默，當中的節奏套路又是周星馳那一套，而且玩得比周星馳更為極致。這點實有待大家入場觀看才能親身感受。另外還有最明顯的如南枝爸與舅媽幾段女追男的戲、狗哥在初段前往泰國尋人「猛咁塞錢入你袋」的片段，還有木生、南枝跟旅店租客非常抵死綴核的戲分，均帶有鮮明的周星馳式喜劇風格。但需要注意的是，片中大量喜劇效果源自潮汕台詞中微妙精巧的表達。這種基於方言的幽默，與周星馳電影的粵語趣味在根源上不同。若看普通話配音版，甚至可能會錯過這些精髓。

這些喜劇元素在影片前半段極大地提高了敘事效率，用輕鬆方式快速建立人物和推動劇情。同時，前期的歡樂也與後期的深情形成巨大反差，加倍凸顯了後半段情感的深沉與可貴。導演成功駕馭了「笑中帶淚」的高難度節奏。它總是在觀眾即將落淚時，突然插入無厘頭的笑點，讓人在眼淚中破涕為笑。這種處理方式，源於周星馳式冷幽默的精準拿捏。阿嬤與阿公分離一輩子的故事本該沉重。但導演用喜劇包裹悲傷，不刻意煽情，讓苦難、別離等沉重主題都拍得風輕雲淡。這份輕淡讓觀眾與痛苦保持距離，使沉重題材變得可親可感。