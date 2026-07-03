平常少看足球賽事，但來到世界盃就算要捱夜也得捧場，世界盃不只是足球比賽，也是「大衛挑戰巨人歌利亞」的舞台。

賽前，旁述總愛分析世界排名、球星身價、歷史戰績，傳統強隊似乎勝券在握。然而，球類比賽最迷人的地方，就是它永遠充滿未知，以為要執行李坐飛機返鄉下，怎料卻可在臨完場前幾分鐘反敗為勝 。

世界排名遠不及德國的巴拉圭，在晉軍十六強與德國激戰至互射十二碼，最終成功淘汰這支四屆世界冠軍；非洲另一支球隊佛得角，人口只有五十多萬，成為史上晉身淘汰賽最細的國家。每一場爆冷都提醒世人，球場上從來沒有「必勝」。