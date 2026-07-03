平常少看足球賽事，但來到世界盃就算要捱夜也得捧場，世界盃不只是足球比賽，也是「大衛挑戰巨人歌利亞」的舞台。
賽前，旁述總愛分析世界排名、球星身價、歷史戰績，傳統強隊似乎勝券在握。然而，球類比賽最迷人的地方，就是它永遠充滿未知，以為要執行李坐飛機返鄉下，怎料卻可在臨完場前幾分鐘反敗為勝 。
世界排名遠不及德國的巴拉圭，在晉軍十六強與德國激戰至互射十二碼，最終成功淘汰這支四屆世界冠軍；非洲另一支球隊佛得角，人口只有五十多萬，成為史上晉身淘汰賽最細的國家。每一場爆冷都提醒世人，球場上從來沒有「必勝」。
所謂「弱隊」，有時可能只是名氣及資源較少。世界盃只有短短九十分鐘，比拼的不只是技術，更是意志、永不放棄以及為國爭光的信念。當終場哨子吹響，小國球員激動得跪在草地上落淚，全國球迷徹夜狂歡。對他們來說，這一場勝利，不只是晉級，而是整個國家的榮耀。
我們總習慣用學歷、背景、財富，甚至別人的評價去衡量一個人的能力，彷彿起跑線已決定終點。或許，世界盃最大的黑馬，不是哪一支球隊，而是「可能性」本身。它提醒每一個平凡的人：即使你不是最被看好的一個，也不要急著認輸，只要終場哨子尚未吹響，只要仍願意全力奔跑，任何人，都有機會寫下屬於自己的奇蹟。
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