筆者對蒙古國，或稱外蒙古的認知是成吉思汗出生的地方，或者大草原及蒙古包之外。基本上認識不多，亦從來沒想過去這個地方旅行或工作。可是，人生就是有各樣不可能，以及計劃以外的事發生。在機緣巧合之下，筆者在6月中旬到了蒙古國，參與拍攝每年一度最盛大的薩滿儀式，這次旅程絕對是大開眼界。

薩滿儀式是古老靈性傳統儀式，由巫師透過鼓聲丶舞蹈及冥想進入恍惚的狀態，從而與天地靈性溝通，包括靈界，而達到祈福、占卜及驅邪作用。薩滿文化出現於西伯利亞、中國東北、蒙古丶北美及北歐一帶也盛行。這次筆者參與在蒙古國的薩滿大會，聚集了世界各地的薩滿巫師，他們由大清早直到晚上也有祭天地儀式，主要利用牛奶天然的純白來作祭禮，而我們在場人士也可一嘗大漠牛奶的滋味。