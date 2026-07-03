筆者對蒙古國，或稱外蒙古的認知是成吉思汗出生的地方，或者大草原及蒙古包之外。基本上認識不多，亦從來沒想過去這個地方旅行或工作。可是，人生就是有各樣不可能，以及計劃以外的事發生。在機緣巧合之下，筆者在6月中旬到了蒙古國，參與拍攝每年一度最盛大的薩滿儀式，這次旅程絕對是大開眼界。
薩滿儀式是古老靈性傳統儀式，由巫師透過鼓聲丶舞蹈及冥想進入恍惚的狀態，從而與天地靈性溝通，包括靈界，而達到祈福、占卜及驅邪作用。薩滿文化出現於西伯利亞、中國東北、蒙古丶北美及北歐一帶也盛行。這次筆者參與在蒙古國的薩滿大會，聚集了世界各地的薩滿巫師，他們由大清早直到晚上也有祭天地儀式，主要利用牛奶天然的純白來作祭禮，而我們在場人士也可一嘗大漠牛奶的滋味。
除了參與儀式外，筆者在導遊的帶領下到了一個景點，當中使我們對蒙古人民起居飲食有更深的了解。例如，他們的飲食文化、如何利用動物製造樂器丶生活所需，甚至娛樂工具。我們亦訪問了一位蒙古大漢，他更分享了一件親身的靈異事件：「當時我有一匹準備要出賽的馬匹，那天下午給牠餵飼後，我便返入蒙古包內午睡小休。但突然隱約聽到有人騎着馬，更發出啪啪的馬蹄聲，還好像慢慢走到我身邊。我立刻醒過來，便看到有個人走過來，喊着我的名字叫我快點起來。」此刻，大漢已經非常清醒，但周圍根本沒有人，他再向外面看，但由於冬天日短夜長，外面已經漆黑一片，他的馬匹亦消失了。「突然看到有一點光，我便向着有光的方向走過去，同時好像聽到有一把聲音帶領我，不久更發現自己的馬匹就在那兒，然後將牠帶回家。」結果，第二天的比賽大漢的馬匹勝出：「我相信有個善良的靈體來提醒我，有別的靈想來偷我的馬匹，他特意來幫我，還助我馬到功成，所以我是相信有靈魂存在。」
這次的蒙古之旅，的確令筆者對薩滿多了認識，而且聽到了發生在蒙古的鬼故事，也是非常有趣的經歷。