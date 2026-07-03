人工智能浪潮如何衝擊消費電子市場

上星期，蘋果宣布全面上調旗下iPad及Mac產品售價，平均加幅約兩成，其中本港的iPad Air 128GB加幅更接近三成；其後微軟亦跟隨調高Xbox遊戲主機的全球售價。表面看，這似乎只是科技企業因應成本壓力而作出的常規調整。但實際上，背後更深層的推動力是來自近年席捲全球的人工智能AI浪潮，及其引發的全球記憶體晶片與隨機存取記憶體(RAM)價格暴漲。

隨着全球科技企業大規模投資AI數據中心，高階儲存晶片需求急增，令原已偏緊的供應進一步惡化。自去年底以來，相關元件價格按季升幅動輒達五成，反映供需失衡日益嚴重。在此背景下，即使是如蘋果般具備強大供應鏈管理能力與議價優勢的企業，也難以消化成本壓力，最終須透過上調終端產品價格轉嫁部分負擔。這次由AI帶動的成本上漲，正逐步演變為「科技通脹」，並由伺服器與數據中心等，擴散至手機、電腦以至遊戲主機等消費電子產品。市場普遍預期，晶片產能緊張至少要到2027年才有望紓緩，意味短期內電子產品價格依然具上升空間，未來亦不排除會出現新一輪價格調整。