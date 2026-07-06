去芬蘭伊瓦洛那幾天，除了看極光外，其實沒有特別安排甚麼行程。在北極圈內，雖然你每天起床會被奇異的景象所震撼——剛天亮，整個天空就被彩霞渲染成迷幻的淡粉色，在白皚皚的雪地上反射出來，美不勝收；但每天只有幾小時的日光時間，而且周圍都是雪地，實在也沒有太多事可以做，於是便跟朋友參加了雪地健行，打算在附近的森林散散步。
你沒想到那麼簡單的散步，來到這裡可不容易，不但先得適應用雪鞋在雪地步行的方式，還得適應山上冰冷的寒風，跟著導遊緩步在看起來都一樣的樹木中穿梭。突然導遊停下來，叫我們看一個個腳印，「大家猜猜是甚麼動物？」雪狐？麋鹿？原來是雪兔。光是猜腳印是屬於甚麼動物，已經讓人感到很新奇。
在雪地這樣健行時，突然想，假如一個住在芬蘭的人，來到香港，會不會也會覺得每秒猶如全新體驗呢？這裡完全被高樓大廈包圍，而且還有著從不下雪、在夏季會變得潮濕有颱風的亞熱帶季風氣候，會不會對他們來說也是很新奇的存在？
這樣想時突然發現，有時不是一個地方無聊，而是我們太適應了這個地方，以致我們忘記了這個地方的可愛之處。所以假如未必能去遠方，但至少我們可以轉換角度與心態，加些想像，用心把今天過好，也許我們也能找到像旅行般的樂趣，好好享受其中吧！