去芬蘭伊瓦洛那幾天，除了看極光外，其實沒有特別安排甚麼行程。在北極圈內，雖然你每天起床會被奇異的景象所震撼——剛天亮，整個天空就被彩霞渲染成迷幻的淡粉色，在白皚皚的雪地上反射出來，美不勝收；但每天只有幾小時的日光時間，而且周圍都是雪地，實在也沒有太多事可以做，於是便跟朋友參加了雪地健行，打算在附近的森林散散步。

你沒想到那麼簡單的散步，來到這裡可不容易，不但先得適應用雪鞋在雪地步行的方式，還得適應山上冰冷的寒風，跟著導遊緩步在看起來都一樣的樹木中穿梭。突然導遊停下來，叫我們看一個個腳印，「大家猜猜是甚麼動物？」雪狐？麋鹿？原來是雪兔。光是猜腳印是屬於甚麼動物，已經讓人感到很新奇。