曾幾何時，學校宿舍給人的印象，是讓住得偏遠或家居環境狹窄的學生，有一個簡約空間去寒窗苦讀。然而，隨著時代進步，學生宿舍的功能和價值，慢慢發生翻天覆地的變化。

網絡的興起以及運動風氣的普及，讓我們發現，原來體育及藝術的培養，和傳統學術追求並不相悖而行，甚至是一種相輔相成的共生關係。大部分社會上的成功人士，都有一種或以上的體藝興趣。與此同時，網絡平台的滲透力，亦將體育及藝術，變成能夠賺取收入的職業，甚至乎是一門生意和品牌。