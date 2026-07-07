曾幾何時，學校宿舍給人的印象，是讓住得偏遠或家居環境狹窄的學生，有一個簡約空間去寒窗苦讀。然而，隨著時代進步，學生宿舍的功能和價值，慢慢發生翻天覆地的變化。
網絡的興起以及運動風氣的普及，讓我們發現，原來體育及藝術的培養，和傳統學術追求並不相悖而行，甚至是一種相輔相成的共生關係。大部分社會上的成功人士，都有一種或以上的體藝興趣。與此同時，網絡平台的滲透力，亦將體育及藝術，變成能夠賺取收入的職業，甚至乎是一門生意和品牌。
我們的出身不論貧富，對環境和時代的適應力，都是終身學習的課題。成長難免面對犯錯，而一個人的容錯空間，將直接影響其成長上限。家境富裕的，就算公開考試失手，也能選擇到外國升學。抗壓力高的，能夠透過屢敗屢戰的精神，開拓自己的道路。但過程中的代價巨大。
一間優良的學生宿舍，除了硬件上能提供足夠支援給學生發展體藝與學術外，最重要的是，讓學生在安全可靠的環境中不斷嘗試犯錯，建立良好紀律和獨立能力，以至準確判斷力。堅忍不拔，虛懷若谷，未必需要經歷生關死劫後的浴火重生，才能培養。一些日積月累的習慣和鍛煉，亦能造就莘莘學子。
大學宿舍是接近完全自由的生活。體驗機會多，誘惑亦多，犯錯後亦須承受成年人代價。中學宿舍既有些規條須遵守，亦有一定空間去作選擇。將來進入大學生活，更易適應和謹守初心。同時，識於微時的友誼，到踏足社會後，可以成為人生修羅場的神隊友，度過每一次考驗和難關。作為父母，未必能夠陪伴子女走完一生，但選擇了對的土壤，可以滋養子女一生成長。
特別鳴謝 FB@Jockey Club Ti-I College