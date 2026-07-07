今年適逢長榮航空香港—台北航線開航30周年。香港台北航線長年穩踞全球載客量榜首的國際航線，見證港台兩地數十年綿密的觀光與人文往來。近日我以隨業界代表團參加由長榮聯同台灣觀光局舉辦的南台灣踩線考察，深入走訪雲嘉南、高雄、屏東各景區，親身洞悉港人赴台遊玩的市場新玩法。
香港一直穩居台灣重點海外客源市場之列。2025年香港赴台旅客突破120萬人次，港人遊台熱度持續高企。以往大家多偏好前往台北市區購物觀光，時下風氣已經轉變，講究沉浸感受的南台灣深度慢旅，漸漸成為香港旅客新選擇。本次行程整合西拉雅、雲嘉南濱海、大鵬灣、茂林四大風景區，串連海岸漁港、鄉郊農村與山城原生風光。當中人氣亮點台南後壁俗女村，是人氣台劇《俗女養成記》主要取景地，劇裡寫實溫暖的鄉間日常，帶動該地搖身成為熱門影視文旅景點。
團隊還體驗了特色鄉郊項目，親自採摘時令蔬果，在山林間開設森林廚房，就地烹煮食材、品嘗台式地道粥品，非常有趣的動體驗。沿途井仔腳鹽田、七股漁港海岸景致，搭配山城人文風情，內容豐富立體。
南台灣坐擁生態美景、特色美食與熱情民風，精準契合香港深度遊旅客喜好。憑藉航線優勢加上地方觀光資源整合，南台灣必定會成為港人多次遊訪台灣的新興熱門目的地。