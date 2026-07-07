今年適逢長榮航空香港—台北航線開航30周年。香港台北航線長年穩踞全球載客量榜首的國際航線，見證港台兩地數十年綿密的觀光與人文往來。近日我以隨業界代表團參加由長榮聯同台灣觀光局舉辦的南台灣踩線考察，深入走訪雲嘉南、高雄、屏東各景區，親身洞悉港人赴台遊玩的市場新玩法。

香港一直穩居台灣重點海外客源市場之列。2025年香港赴台旅客突破120萬人次，港人遊台熱度持續高企。以往大家多偏好前往台北市區購物觀光，時下風氣已經轉變，講究沉浸感受的南台灣深度慢旅，漸漸成為香港旅客新選擇。本次行程整合西拉雅、雲嘉南濱海、大鵬灣、茂林四大風景區，串連海岸漁港、鄉郊農村與山城原生風光。當中人氣亮點台南後壁俗女村，是人氣台劇《俗女養成記》主要取景地，劇裡寫實溫暖的鄉間日常，帶動該地搖身成為熱門影視文旅景點。