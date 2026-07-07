厄爾尼諾改變投資市場格局

El Niño(厄爾尼諾)令全球多國飽受熱浪之苦，也會通過衝擊供應鏈與推升通脹，對各類金融市場形成顯著結構性影響，是宏觀交易與資產配置的重要邊際變數。其核心傳導邏輯清晰：氣候異常引發區域性乾旱、洪澇災害，擾亂大宗商品供給，推升全球通脹，進而改變各國貨幣政策預期，最終影響商品、股票、外匯和債券的整體定價。

大宗商品是受厄爾尼諾影響最直接的市場。熱帶農產品呈現明顯利多格局，東南亞乾旱會導致棕櫚油、天然橡膠減產，南美洪澇衝擊咖啡、可可產出，印度、澳洲氣候異常則擾動白糖、穀物供應，推動相關品類價格上行。工業金屬方面，智利、秘魯銅礦產區暴雨干擾開採運輸，印尼乾旱拖累水電產能、制約鎳礦生產，易推動銅、鎳價格走強。能源市場則呈現分化，極端高溫提升全球用電需求，利好火電、動力煤與天然氣，但若部分區域降水充沛、水電充足，會對沖能源漲價動力。