「數」說香港施政成果

今年是香港回歸祖國29周年，這些年來，經過高高低低、跌跌宕宕，在中央支持下，香港始終穩步向前。當中，歷屆特區政府在解決難題、推動發展的進程，也付出了非比尋常的努力。坊間在評價現屆政府工作時，怎樣去評估才是最好？筆者認為，我們能夠從香港各方面的世界排名，以及經濟數據等，「數」說現屆政府的施政成果。

先看香港在世界的位置，香港的國際金融中心排名穩居全球第三，蟬聯全球最自由經濟體榜首，競爭力再升一位至全球第二，連政府效率也排全球第二。筆者特別留意的，還有人才排名由2022年的全球第14名，躍升至全球第四、亞洲第一；QS世界大學排名，香港更首次有兩間大學躋身全球前20位。