「數」說香港施政成果

今年是香港回歸祖國29周年，這些年來，經過高高低低、跌跌宕宕，在中央支持下，香港始終穩步向前。當中，歷屆特區政府在解決難題、推動發展的進程，也付出了非比尋常的努力。坊間在評價現屆政府工作時，怎樣去評估才是最好？筆者認為，我們能夠從香港各方面的世界排名，以及經濟數據等，「數」說現屆政府的施政成果。
先看香港在世界的位置，香港的國際金融中心排名穩居全球第三，蟬聯全球最自由經濟體榜首，競爭力再升一位至全球第二，連政府效率也排全球第二。筆者特別留意的，還有人才排名由2022年的全球第14名，躍升至全球第四、亞洲第一；QS世界大學排名，香港更首次有兩間大學躋身全球前20位。
至於市民大眾最為關心的經濟，經過現屆政府以及社會各界的努力，本港的GDP已由現屆政府上任時的負3.7%，升至去年的3.6%，今年首季更有5.9%的經濟正增長。失業率方面，本港大約維持在3.7%，接近「全民就業」狀態。雖然仍然有財富不均、部分行業失業率較高的問題，但綜觀特區政府所作的努力，已交出了不俗的成績表。
現時香港還成為全球最大跨境財富管理中心、去年IPO集資額全球第一，估計今年IPO集資額也是全球三甲之內。社會上各種意見，有時總是眾說紛紜，筆者在議會、地區及不同場合，看到特區政府上下每日都努力為社會解決問題，他們的真誠是「數據」未能完全反映的。筆者期望，在香港回歸祖國30周年之時，特區政府能為各界包括弱勢社群解決更多問題，讓我們及下一代，能生活在更好的香港。