港產太空人給港產年輕人的啟發

去年五月起，港產太空人黎家盈投入密集訓練，逐步提升各項能力。這些訓練階段，恰如年輕人成長與發展的必經之路。

初期，她接受振動訓練，增強對發射及返回階段振動環境的適應力——這好比年輕人開始接受教育與就業培訓，打好根基。三個月後，她完成水上出艙訓練，模擬返回艙濺落海面後的緊急撤離；這教導年輕人臨危不亂、處變不驚。半年後，她參加叢林生存訓練，強化極端環境下的求生技能；正如年輕人要鍛煉意志，憑剛毅以迎接人生挑戰。九個月後，她進行人船聯試，確保太空人與飛船系統協同運作；這相當於年輕人必須掌握與人相處的技巧，以及生活所需的知識與能力。