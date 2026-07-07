港產太空人給港產年輕人的啟發

去年五月起，港產太空人黎家盈投入密集訓練，逐步提升各項能力。這些訓練階段，恰如年輕人成長與發展的必經之路。
初期，她接受振動訓練，增強對發射及返回階段振動環境的適應力——這好比年輕人開始接受教育與就業培訓，打好根基。三個月後，她完成水上出艙訓練，模擬返回艙濺落海面後的緊急撤離；這教導年輕人臨危不亂、處變不驚。半年後，她參加叢林生存訓練，強化極端環境下的求生技能；正如年輕人要鍛煉意志，憑剛毅以迎接人生挑戰。九個月後，她進行人船聯試，確保太空人與飛船系統協同運作；這相當於年輕人必須掌握與人相處的技巧，以及生活所需的知識與能力。
今年三月訓練難度再提升：黎家盈與朱楊柱、張志遠共同完成「空間站組合體應急與故障處理訓練」。這啟示年輕人，遇到困難時要反躬自省、修養品德，思考如何化解危機，並鍛煉多情境下的應變力。月初三人連續進行「載人飛船正常飛行程序——待發段至交會對接段」訓練，熟練掌握從發射準備到對接空間站的全流程。這提醒年輕人必須辨明志向，互相依存、團結一致，更要學習與志同道合的人和諧合作。月中她持續進行體能訓練，強化肌耐力與心肺功能，證實健康是創造成就與享受成功的根本前提；任何年齡人士都應珍惜身體，規律作息、適量運動、均衡飲食。擁有健康才能持續創造成就與財富，以及享受美好生活。正因恪守本分，方能修身、齊家、治國、平天下。港產太空人的奮鬥歷程，正是港產年輕人的最佳榜樣。