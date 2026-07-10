我到底有多少對耳朵？

曾經，我是一個很愛打扮的人。
頸鍊、手鍊、戒指一樣不少，但擁有得最多的還是耳環。我想，我應該算得上是一個「耳環控」。
家裡有一個專門放飾物的箱子，打開後，一格一格放得整整齊齊。尤其是耳環，我愛按顏色分類，紅色一格、藍色一格、綠色一格……每天穿甚麼顏色的衣服，就配搭同一色系的耳環。
後來搬家，整個收納箱翻倒了。所有耳環混成一團，有些扣在一起，有些找不到另一半，當時心想，等有空再整理吧。只是，這個「有空」，一拖就是很久。
直到這一天，我終於把所有耳環倒在桌上，才驚覺起碼有幾百對。慢慢把它們重新配對，再按顏色、款式和不同場合分類。一對一對放回小格子裡，不急，也不趕。整理的過程，竟有一種莫名的療癒。每放好一對耳環，就像拾回一段回憶。有些陪我去旅行，有些出席朋友婚禮時戴過，有些是在外地小店偶然遇見，有些則是朋友送的禮物。
當最後一格也整理完成，看著它們再次整整齊齊地排列著，心裡感到很舒服。
以後不會隨便再買耳環，也明知很多耳環已經用不上，因為已經沒有以前那麼愛打扮。但整理好一個小小的飾物箱，不只是讓耳環各自找到位置，也讓自己的心，重新變得井井有條。
有時候，我們忘記很多東西，其實它一直都在，只是被忙碌掩蓋。當願意停下腳步，把散落各處的日子重新整理，你會發現，那些曾經令自己心動的美好，依然靜靜地守候在你身旁。
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