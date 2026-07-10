我到底有多少對耳朵？

曾經，我是一個很愛打扮的人。

頸鍊、手鍊、戒指一樣不少，但擁有得最多的還是耳環。我想，我應該算得上是一個「耳環控」。

家裡有一個專門放飾物的箱子，打開後，一格一格放得整整齊齊。尤其是耳環，我愛按顏色分類，紅色一格、藍色一格、綠色一格……每天穿甚麼顏色的衣服，就配搭同一色系的耳環。

後來搬家，整個收納箱翻倒了。所有耳環混成一團，有些扣在一起，有些找不到另一半，當時心想，等有空再整理吧。只是，這個「有空」，一拖就是很久。