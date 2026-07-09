全瓷牙冠與金屬牙冠的抉擇：從材料物理學看長遠耐用度

在復齒科治療中，當牙齒因嚴重蛀牙、裂齒或接受杜牙根治療後，為了恢復其咀嚼功能並防止結構進一步折裂，牙醫通常會建議為牙齒套上牙冠（牙套）。面對市面上種類繁多的材料，病人最常問的問題便是：「全瓷牙冠與傳統的金屬牙冠，在耐用度上究竟有何分別？是否越貴就代表越堅固？」要解答這個問題，我們必須從材料物理學與生物力學的客觀數據出發。 傳統金屬烤瓷（PFM）：高強度與金屬疲勞的平衡 在全瓷技術普及前，金屬烤瓷牙冠（Porcelain-Fused-to-Metal, PFM）是臨床上的主流。它的結構是由内層的金屬基底（由鈷鉻合金、鈦合金或黃金等貴金屬製成）提供核心的抗壓強度，外層則燒結一層與牙齒顏色相近的瓷粉以兼顧外觀。

從物理學角度來看，金屬基底具備極高的延展性與抗折裂能力（Flexural Strength），能承受後牙區高達數百牛頓的咬合力。然而，這種雙層結構在長遠使用上面臨一項物理限制：金屬與外層瓷粉的熱膨脹系數（Coefficient of Thermal Expansion）存在微小差異。在經歷口腔內長期冷熱交替的溫度刺激，以及數萬次的咀嚼循環後，兩層材料的界面容易產生應力集中，最終導致外層瓷粉出現崩裂（Porcelain Chipping），暴露出內層的金屬，影響結構完整性。 現代全瓷材料：高透光玻璃陶瓷與高強度氧化鋯

隨著材料工程的突破，現代「全瓷牙冠」已不再是脆弱的代名詞。臨床上最常使用的全瓷材料主要分為兩大類，各自具備獨特的物理特性： 二矽酸鋰（Lithium Disilicate / 玻璃陶瓷）： 這種材料的抗折強度約為 360 至 400 兆帕（MPa）。其最大的物理優勢在於其優異的透光性與折射率，能完美模擬天然牙齒的琺瑯質光澤，多用於對美觀要求極高的前牙區。 氧化鋯（Zirconia / 鋯牙）： 這是一種不含金屬成分的「陶瓷鋼」。透過特殊的晶體結構，其抗折強度可高達 900 至 1200 兆帕，遠超人類天然琺瑯質的強度。二氧化鋯具備極高的抗脆裂能力，即使做成極薄的牙冠，也極難在咀嚼硬物時折斷，因此成為現代後牙區大臼齒修復的首選。

從生物力學看齒質磨耗與磨牙代價 在材料物理學中，牙冠的選擇不僅要考慮自身的硬度，還必須考量其與對咬牙（Opposing Teeth）之間的生物力學互動。 早期的第一代高強度二氧化鋯牙冠由於硬度極高，如果表面沒有經過精密拋光，在日常咀嚼中會像銼刀一樣，加速磨損對面的天然牙齒。不過，現代牙科材料學已經解決了這個問題，經過高度拋光的二氧化鋯，其對天然齒質的磨耗率已降至與黃金相若的水平。 另一個臨床考量是「磨牙量（Tooth Preparation）」。傳統金屬烤瓷牙冠因為需要容納金屬和瓷粉雙層厚度，醫生必須磨除較多的天然齒質（約 1.5 至 2.0 毫米）。相反，全高強度二氧化鋯牙冠由於材料本身的物理強度極高，即使在厚度僅有 0.5 至 1.0 毫米的形狀下，依然能保持不破裂。這意味著醫生可以採取更保守的修復策略，為病人保留更多寶貴的天然琺瑯質與牙本質。

臨床決策的理性選擇 總括而言，全瓷牙冠與金屬牙冠在長遠耐用度上各有其科學依據。金屬烤瓷牙冠在特定高度咬合壓力的個案中依然具備臨床價值；而現代全瓷材料，特別是二氧化鋯，則憑藉其不遜於金屬的抗折強度、更少的磨牙量，以及優異的生物相容性，成為了現代牙科兼顧功能與結構保存的理性選擇。 每一種材料都有其物理極限，最終的抉擇應建立在牙醫對病人咬合習慣、對咬牙健康狀況及剩餘齒質結構的客觀評估之上，而非單憑主觀的美觀或價格偏好。

客席作者簡介：

廖正揚醫生

廖正揚醫生，香港大學牙醫學士，格拉斯哥皇家醫學院牙科學系院員，愛丁堡皇家外科醫學院牙科學系院員，私人執業。Dr Liu Ching Yeung, Dave - BDS (HKU), MFDS RCPS (Glasg), MFDS RCSEd. Private Practitioner Dentist.