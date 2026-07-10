參觀古埃及展後有感應

在西九故宮博物館展出的古埃及展，在過去半年吸引大批本地及內地遊客前來參觀，展覽將於8月底結束。這次屬於香港一次很大型的古埃及文物展，最矚目的當然是木乃伊棺木，以及真貓屍體的木乃伊。展覽開始至今，筆者偶然也聽到有觀眾分享，有關去到部分展區時有一些特別感應。趁着展覽尾聲，筆者決定邀約靈性修行者夢妮坦一齊前往感受一下。

夢妮坦先解說一些有關木乃伊的概念。「埃及人為甚麼為自己製造木乃伊？是因為這些有權勢的人，想自己及家族可會永生，死後仍擁有生前的一切，便想了這個認為可永生的方法。另外，他們認為貓是靈性守護者，也為牠們做木乃伊，今次香港也有展出幾具貓屍。」有觀眾向筆者表示，就是在這展區聞到一些臭味，好像腐肉味之類。不過，究竟是心理作用，還是遊人眾多出現空調不足的情況呢？此外，雖然今次香港地區沒有展出真正的木乃伊，但亦有觀眾分享，他們參觀在棺木區時出現靈異事件。「那天和朋友行到木乃伊棺材的地方，本想再靠近看清楚一點，但被一股無形的力量推阻，我不敢再靠近。與此同時，朋友告訴我，他耳邊響起了一些古怪的頻率聲音，於是我倆急急離開這展區。」