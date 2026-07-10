參觀古埃及展後有感應

在西九故宮博物館展出的古埃及展，在過去半年吸引大批本地及內地遊客前來參觀，展覽將於8月底結束。這次屬於香港一次很大型的古埃及文物展，最矚目的當然是木乃伊棺木，以及真貓屍體的木乃伊。展覽開始至今，筆者偶然也聽到有觀眾分享，有關去到部分展區時有一些特別感應。趁着展覽尾聲，筆者決定邀約靈性修行者夢妮坦一齊前往感受一下。
夢妮坦先解說一些有關木乃伊的概念。「埃及人為甚麼為自己製造木乃伊？是因為這些有權勢的人，想自己及家族可會永生，死後仍擁有生前的一切，便想了這個認為可永生的方法。另外，他們認為貓是靈性守護者，也為牠們做木乃伊，今次香港也有展出幾具貓屍。」有觀眾向筆者表示，就是在這展區聞到一些臭味，好像腐肉味之類。不過，究竟是心理作用，還是遊人眾多出現空調不足的情況呢？此外，雖然今次香港地區沒有展出真正的木乃伊，但亦有觀眾分享，他們參觀在棺木區時出現靈異事件。「那天和朋友行到木乃伊棺材的地方，本想再靠近看清楚一點，但被一股無形的力量推阻，我不敢再靠近。與此同時，朋友告訴我，他耳邊響起了一些古怪的頻率聲音，於是我倆急急離開這展區。」
或者為了對古埃及文明有更深的了解，之後更北上到廣州一間博物館，參觀另一部分古埃及展品，同行者更有YouTuber謝拉。「我們這邊的展品，展出了三具真正的木乃伊，有大人有小朋友更有鱷魚，因為古埃及人對鱷魚有敬畏及尊崇的心，故也會為牠們製造木乃伊。」謝拉說：「今次是我人生第一次那麼接近木乃伊，感覺很震撼。不過我不是高靈人士，沒有甚麼不良感覺。但我有朋友在亡靈書展區有作嘔作悶的情況，是心理作用還是甚麼呢？這個卻因人而異。」
古埃及的法老與權貴，希望死後得到永生，當然是對權力的一種執迷，人類一切的貪嗔癡就是因擁有而起。