Bonnie突然好奇問：「練大隻，可以不吃雞胸嗎？」我反問：「你打算增肌？」她搖頭：「你想多了！我只是看到公司男同事，每天就是拿著幾件白烚雞胸當午餐。」

我解說：「大概是烚雞胸屬較方便的低脂高蛋白食物吧！其實如果想方便，雞蛋也是不錯的選擇。」我再補充：「以100克去皮雞胸計算，它只有約2克脂肪，蛋白質則有22克。」

她問：「你的減磅戰友也要吃雞胸嗎？」我笑說：「就算她們愛選雞胸，也會被我勸退。」她問：「為甚麼？」我解釋：「對於減磅中的戰友，我當然鼓勵她吃得低脂一點，可是，減磅是持久戰，要是餐餐只選雞胸，該很難維持，而且食物太單一，營養不均，並非我們主張的多元化飲食啊！」