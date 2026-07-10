采悅軒「人生五味」宴 餐桌上的「角落生物」：百年源興香料華麗逆襲

平日大家出街食飯，目光總係放喺花膠鮑魚、和牛龍蝦呢類主角身上。至於默默隱身喺醬汁同湯底背後嘅香料，就好似餐桌上嘅「角落生物」——平時一啲都唔搶眼，但偏偏就係成道菜嘅靈魂。呢班無名英雄，最近終於喺東涌世茂喜來登酒店中菜廳「采悅軒」擔正主角！行政總廚鍾志強師傅聯同本地百年老字號「源興香料公司」，打造咗一場「人生五味」宴。鍾師傅好有心思用各式香料做主角，將甜、酸、苦、辣、鹹五味交織一齊，用舌尖訴說人生故事。

呢班「角落生物」絕對係香港嘅隱世寶藏。創立於1912年嘅源興香料，見證香港超過一個世紀嘅變遷。品牌四代目Jacky做銀行出身，呢位年輕人正努力幫百年老字號注入新活力。佢坦言香料喺粵菜多數做配角，今次見到鍾師傅用盡心機咁調整、試味，將香料變成菜式嘅主角，完美展現出「香港味道」嘅厚度，真係令人好有驚喜。

采悅軒人生五味宴│甜、酸、苦、辣、鹹五味之旅 旅程由「甜」揭開序幕：「玉露火龍淮山」將准山片浸落紅火龍果汁度醃，再加上源興嘅錫蘭肉桂粉，帶出一種溫潤嘅清甜，大熱天時食非常開胃。另一道「紅胡椒糖番薯」更加係打破傳統，喺充滿「家的味道」嘅蕃薯糖水入面加咗原粒紅胡椒，帶點乾莓風味嘅微酸同辛香，將平凡嘅味道變得好玩又有層次。 「酸」代表成長：「貴州酸湯鮑魚麵」以番茄熬出層次分明嘅酸湯，再淋上青花椒油。鮑片嘅鮮甜爽彈同花椒油嘅微麻撞埋一齊，有種突然醒一醒嘅感覺。

「苦」代表智慧：一碗「老陳皮甘草燉水鴨湯」，用咗13年正陳皮同大甘草片，水鴨鮮味被醇厚陳皮中和，甘草喺喉嚨留下悠長嘅回甘餘韻，正正應咗「苦盡甘來」嘅道理。怕苦嘅朋友就一定要試「梅香清心涼瓜」，涼瓜經鹽漬去苦，吸飽話梅汁嘅酸甜，最後灑上乾紫蘇葉，淡淡嘅草本香令到呢個「半生瓜」變得好溫柔、好易入口，真想不到當初我們也討厭吃苦瓜。 「辣」代表冒險：「川香水晶蝦映金饅」由郫縣豆瓣醬同香葉粉領軍，爽彈嘅水晶蝦被豆瓣醬嘅鮮辣洗禮後更顯惹味，碟邊嘅香葉粉帶有微微草本香，平衡咗辣度，配埋微甜嘅炸饅頭一齊食，大滿足。重頭戲「水煮黃花魚」將辣嘅層次推到極致，鍾師傅用咗源興嘅二荊條辣椒、四川龍門辣椒碎同辣椒乾，三路夾擊混調出層次分明、香氣撲鼻嘅麻辣湯底；配埋鮮嫩嘅黃花魚，湯底嗰種強烈嘅麻辣感，辣得過癮又唔會蓋過魚鮮，真係惹味到一啖接一啖停唔到口！

「鹹」代表安定：「四色胡椒烤雞」為咗凸顯源興黑、白、青、紅四色胡椒嘅獨特層次，鍾師傅由浸雞至風乾都純以四色胡椒同鹽做基礎調味，捨棄炸子雞做法改為慢慢烤熟，成品外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，鹹香同胡椒嘅野性完美平衡，食完有一種踏實嘅幸福感。 香料雖然細粒但威力絕對驚人，今次呢個聯乘，令呢班「角落生物」走上台前，呢份屬於香港人嘅味道，鍾志強師傅功不可沒。 采悅軒 香港新界大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓

5205 6753 人生五味宴由即日至9月30日期間提供 網上訂座