「長夜空虛使我懷舊事，明月朗相對念母親。」年少時對《念親恩》琅琅上口，只覺旋律動人，未曾體會其中深意。直至母親離世後再次聆聽，方覺句句入心，倍感蒼涼。日前一家人回到母親的住所商討殯葬安排，屋內一切依舊井然有序，熟悉的擺設未改，卻唯獨少了母親的身影。那種空缺無法言喻，彷彿時間凝住，再也回不到過去，心中不禁再度泛起酸楚。

去年長兄才驟然離世，至今仍難以釋懷；未及一年，母親亦相繼離去，接連打擊令人措手不及。雖然母親年事已高，家人早已有心理準備，但當真正面對她生命終結的一刻，悲痛仍如潮湧。更遺憾的是，尚未及好好報答養育之恩，便已陰陽兩隔。謹此衷心感謝基督教聯合醫院的醫護人員，母親生前多次在該院接受治療，臨終前仍獲悉心的照顧與關懷，這份恩情我與家人將永銘記。