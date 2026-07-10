「長夜空虛使我懷舊事，明月朗相對念母親。」年少時對《念親恩》琅琅上口，只覺旋律動人，未曾體會其中深意。直至母親離世後再次聆聽，方覺句句入心，倍感蒼涼。日前一家人回到母親的住所商討殯葬安排，屋內一切依舊井然有序，熟悉的擺設未改，卻唯獨少了母親的身影。那種空缺無法言喻，彷彿時間凝住，再也回不到過去，心中不禁再度泛起酸楚。
去年長兄才驟然離世，至今仍難以釋懷；未及一年，母親亦相繼離去，接連打擊令人措手不及。雖然母親年事已高，家人早已有心理準備，但當真正面對她生命終結的一刻，悲痛仍如潮湧。更遺憾的是，尚未及好好報答養育之恩，便已陰陽兩隔。謹此衷心感謝基督教聯合醫院的醫護人員，母親生前多次在該院接受治療，臨終前仍獲悉心的照顧與關懷，這份恩情我與家人將永銘記。
籌辦喪事，與一般活動最大的分別，除了繁瑣的安排，更須同時承載與整理自身及家人的情緒。活到這個年紀，雖明白生離死別是人生必經之路，但每次親身面對，悲傷的形態與重量卻各有不同。去年長兄離世時，我一度不知所措，悲痛的心情久久無法平復；而這次，在悲痛中總算多了一點經驗，只盼能在哀傷之餘，將母親的喪事辦得更為周全妥當，讓她走得安然有尊嚴。
談及香港殯儀服務，坊間有不少慈善機構默默耕耘，如「毋忘愛」及「榕光社」等，協助基層家庭處理喪葬事宜。據悉去年大埔火災後，這些機構亦低調伸出援手，協助多個家庭度過艱難時刻。常言道，喪禮是辦給在世的人看的，但同時亦是對逝者最後而最深切的尊重與告別。