我發覺獨遊其中一個最享受的部分，就是可以不用理會別人的目光——無人知我是誰、無人會在意我的存在，不用理會自己的「形象」，我可以完全做回真實的自己，按照自己喜歡的節奏，做自己喜歡的事。正因為異國無人認識，人反而會變得大膽起來，開始嘗試很多自己不曾嘗試的事。

例如第一次去海德堡，我站在一間高級餐廳的門口，然後努力說服自己，踏出這門口，也再無人會知道我，於是硬著頭皮就進入用餐，因此嘗試了人生第一次和自己在高級餐廳浪漫燭光晚餐；又例如第一次躲進日本民居中的咖啡店，邊看著窗外公園日本小學生在玩，邊一個人「獨吃」整盤的朱古力蛋糕和咖啡，非常滿足；又例如，去台灣蘭嶼，因為不懂得騎機車，莫名在船上認識了當地的原住民，以及曾在那裡打工換宿的台灣女生，結果搭了一趟順風車。