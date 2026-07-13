我發覺獨遊其中一個最享受的部分，就是可以不用理會別人的目光——無人知我是誰、無人會在意我的存在，不用理會自己的「形象」，我可以完全做回真實的自己，按照自己喜歡的節奏，做自己喜歡的事。正因為異國無人認識，人反而會變得大膽起來，開始嘗試很多自己不曾嘗試的事。
例如第一次去海德堡，我站在一間高級餐廳的門口，然後努力說服自己，踏出這門口，也再無人會知道我，於是硬著頭皮就進入用餐，因此嘗試了人生第一次和自己在高級餐廳浪漫燭光晚餐；又例如第一次躲進日本民居中的咖啡店，邊看著窗外公園日本小學生在玩，邊一個人「獨吃」整盤的朱古力蛋糕和咖啡，非常滿足；又例如，去台灣蘭嶼，因為不懂得騎機車，莫名在船上認識了當地的原住民，以及曾在那裡打工換宿的台灣女生，結果搭了一趟順風車。
很多人以為獨遊是很孤獨，但其實有時反而是重新認識自己的機會，因為你可以選擇當一個「I」人，安靜躲在自己世界；也可以選擇當一個「E」人，去認識不同的人，體驗當地文化，去重新看見自己的不同可能性。不過我覺得無論成為甚麼人，其實最重要的是我可以忠於當下的意願去行動，而不用勉強自己符合別人期待我的某種角色。不過人長大後，又開始很珍惜和家人和朋友一同去旅行的時光。就這樣，持續用不同的方式體驗，持續重新看見和認識全新的自己，這樣的人生好像也還不錯吧！