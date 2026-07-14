AI時代理財對決：取代你的不是科技，而是「信任缺口」

AI的致命傷在於「沒有記憶」。它能模仿溝通結構，卻無法累積與你相處的點滴、立場與原則。正如網上盲目吹捧的「網紅店」，包裝精美卻質素參差。真正的信任，需要時間與人性來沉澱。要在AI時代突圍，顧問必須做到三點：

近年常有人問：「AI擁有海量客觀數據，理財顧問會被取代嗎？」大眾苦於部分從業員為佣金過度推銷，寧願相信演算法。但我對此極度樂觀：AI能包辦八成行政與數據整理，卻永遠無法跨越剩下兩成的核心價值——信任。

2) 捍衛承諾的重量：許多人簽單時大開空頭支票，理賠或基金下跌時卻玩失蹤，甚至用「索償會畫花紀錄」等謊言推搪。真正的顧問會視危機為契機，主動跟進，用行動兌現承諾。

3) 超越金錢的關懷：在節日送上真誠祝福。這些微小卻有溫度的細節，是演算法無法生成的。

AI的普及是一面照妖鏡，讓「得把口」的短視從業員無所遁形；相反，做得仔細、著重服務的顧問將更具優勢。在資訊氾濫的時代，人與人間真實的口碑反而前所未有地昂貴。理財顧問的責任從來不是搬運數據，而是用良知與專業，成為客戶人生中最可靠的防線。