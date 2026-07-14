巴菲特與馬斯克溢價的疑慮

巴菲特宣布退休後，其巴郡股價持續跑輸大盤，市場長年給予的「巴菲特溢價」快速消退，估值顯著下修。這段走勢清晰揭示資本市場一大隱憂：企業估值若過度依附單一靈魂人物，一旦核心創辦人影響力減弱，股價便會迎來重估。這類關鍵人風險，如今高度集中在Tesla與SpaceX，甚至推動華爾街推出專屬避險產品——兩隻剔除馬斯克相關企業的全新ETF。

美國ETF發行商近期向SEC申請推出兩檔指數基金，分別追蹤納斯達克100與標普500，並主動剔除特斯拉、SpaceX兩家馬斯克掌控上市公司，代號分別為QQNE與SPNE。產品設計初衷，正是幫投資者隔離「馬斯克風險」：其招股文件直言，馬斯克旗下企業存在治理失衡、輿論波動、股價劇烈震盪等隱憂，不少投資者不願承擔單一創辦人綁定企業的不確定性。這類「去馬斯克」ETF的誕生，足以證明市場已普遍認同特斯拉與SpaceX對馬斯克依賴過高。