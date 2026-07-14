巴菲特與馬斯克溢價的疑慮

巴菲特宣布退休後，其巴郡股價持續跑輸大盤，市場長年給予的「巴菲特溢價」快速消退，估值顯著下修。這段走勢清晰揭示資本市場一大隱憂：企業估值若過度依附單一靈魂人物，一旦核心創辦人影響力減弱，股價便會迎來重估。這類關鍵人風險，如今高度集中在Tesla與SpaceX，甚至推動華爾街推出專屬避險產品——兩隻剔除馬斯克相關企業的全新ETF。
美國ETF發行商近期向SEC申請推出兩檔指數基金，分別追蹤納斯達克100與標普500，並主動剔除特斯拉、SpaceX兩家馬斯克掌控上市公司，代號分別為QQNE與SPNE。產品設計初衷，正是幫投資者隔離「馬斯克風險」：其招股文件直言，馬斯克旗下企業存在治理失衡、輿論波動、股價劇烈震盪等隱憂，不少投資者不願承擔單一創辦人綁定企業的不確定性。這類「去馬斯克」ETF的誕生，足以證明市場已普遍認同特斯拉與SpaceX對馬斯克依賴過高。
對比巴郡，兩者治理結構差距懸殊。巴菲特花數十年搭建完整接班團隊，旗下保險、能源、消費業務各自產生穩定現金流，企業依靠成熟制度運行；即便巴菲特離任，營運框架依舊穩固。反觀特斯拉與SpaceX，不論自駕技術路線、星鏈與星艦開支、企業長遠願景，所有重大決策幾乎由馬斯克獨自拍板，完善的第二梯隊始終未能成形。支撐兩家企業高估值的遠景預期，本質就是「馬斯克溢價」，其一則社交發言、一場輿論風波，都能引發股價單日大幅波動。
更深層風險在於馬斯克精力分散，同時兼顧X、xAI、神經介面多個項目，難以全情投入特斯拉與SpaceX。
一旦其出現健康、法律或負面輿論衝擊，兩間企業技術落地節奏、市場信心將同步受挫。