大學城提質擴容 北都迎來翻天覆地變化

過去一段日子，從特區政府到社會各界，都十分關注北部都會區及大學城的發展，早前行政長官李家超就提出，會將北都大學城升級擴容為「大學城區」，規劃範圍由原本的100公頃大幅增加至1,000公頃，以融合教育、科技、產業與城市空間，推動產學研深度結合。換句話說，大學城不再單純是「大學園區」，而是集合各種發展及生活元素的城市。筆者相信，提質擴容後的大學城區，會對推動北都、香港以至國家發展，貢獻出全新的力量。譬如，香港的傳統大學，普遍重視理論、學術，部分學院會參與科研以及試產；將來在大學城的院校，可能會有另一番景象，應用型的研究才是主力，為北都的創科發展，提供堅實的研究與生產基礎。同樣重要的是，生活以及居住的空間，就在人們學習或工作的大學附近，非常便捷。

適逢特區政府正就香港五年規劃以及施政報告作公眾諮詢，筆者關注教育以及北都大學城的發展，所以也就正編制的施政報告提出建議，包括以洪水橋為突破口，因為它已具備「熟地」優勢，土地平整在即，最有條件優先發展，建議將洪水橋的大學校園用地增至48公頃，加速推動「學研產居」一體化，與周邊的產業園、住宅同步落成。

將來的大學城，提供傳統學院未必有的應用科目，目標為本又學以致用，其發展也為香港青年提供更多升學選擇。筆者期望，北都大學城能夠提速建設，既助力香港產業發展，也使青年學習、進修的選擇更為多元化。