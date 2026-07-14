以善為本 以「育」築城

香港這座城市不僅以國際金融中心聞名，更以濃厚的人情味與樂善好施的傳統贏得世界尊重。日前，由「大中華文化全球協會」主辦的「衣食住行樂+育」大型慈善活動啟動禮圓滿舉行，再一次向社會展示了香港的仁愛精神與社會承擔。
今次活動由「慈善女王」趙曾學韞教授牽頭，她在早年創下「衣、食、住、行、樂」籌款一億三千萬港元的歷史紀錄後，今年更增添靈魂核心——「育」字，兼具「教育培育」與「鼓勵生育」雙重意義。大會將投放資源支持基層兒童及青少年的全人發展，資助他們在音樂、藝術、文化及語言等多元領域學習成長。
值得留意的是，這場慈善活動的意義並不限於扶助基層。啟動禮匯聚政商界領袖、文化藝術翹楚及演藝界明星，場面鼎盛；大會更預告將陸續推出「富貴吉祥象大型展」、名貴古董車展覽、全港學校運動會及大型慈善演唱會等一系列後續活動。這些活動既傳承中華文化，亦透過社區參與帶動人流，刺激本地消費，為香港經濟注入活力。
從街頭「賣旗」到大型慈善晚會，從富豪捐獻到市民點滴，慈善已成為這座城市的日常習慣與文化底蘊。趙曾學韞教授更榮獲「聯合國可持續發展目標 可持續影響力獎——終身成就獎」，足證香港慈善力量獲國際肯定。願這份以善為本、以「育」築城的初心，繼續照亮基層希望，也讓「慈善之都」的美譽代代相傳。