以善為本 以「育」築城

香港這座城市不僅以國際金融中心聞名，更以濃厚的人情味與樂善好施的傳統贏得世界尊重。日前，由「大中華文化全球協會」主辦的「衣食住行樂+育」大型慈善活動啟動禮圓滿舉行，再一次向社會展示了香港的仁愛精神與社會承擔。

今次活動由「慈善女王」趙曾學韞教授牽頭，她在早年創下「衣、食、住、行、樂」籌款一億三千萬港元的歷史紀錄後，今年更增添靈魂核心——「育」字，兼具「教育培育」與「鼓勵生育」雙重意義。大會將投放資源支持基層兒童及青少年的全人發展，資助他們在音樂、藝術、文化及語言等多元領域學習成長。