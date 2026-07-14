校園聲譽危機處理新常態

近年香港學界屢因各種爭議登上新聞頭條。公關危機如影隨形，一旦處理失當，學校多年建立的聲譽或毀於一旦。面對傳媒追訪與網絡輿論，校方如何化解危機、守住形象，成為現今校園管理的必修課。
第一，主動透明，搶佔話語權：事件爆發時，學校切忌避而不談。反而應主動發聲，清楚交代事件經過、學校立場及後續行動。這樣既展示責任感，亦能阻止謠言肆虐。例如某中學就教師爭議即時安排家長簡報會，讓家長了解真相，成功化解部分疑慮。
第二，危機預案，快狠準反應：學校應預先設計危機應變方案，包括內部通報、媒體回應及師生支援。曾有學校回應拖延，結果放大危機；反之，有預案的校方能即時安撫各界，減低負面波及。
第三，專業公關，形象加分：部分學校聘請公關顧問協助危機管理，並長期經營校園故事。平日積極參與社區、舉辦開放日，建立正面形象，令危機時能獲公眾同情與諒解。
第四，真誠同理，重建信任：涉及人身傷害或情感衝突時，學校須展現同理心，主動關懷受影響者並道歉。冷漠或推卸責任只會火上加油，真誠回應才可化解社會負面觀感。最後，持續檢討，精益求精。
每次危機後，學校都應檢討及完善制度，並持續培訓教職員的危機處理能力，以應對瞬息萬變的社會環境。
總結：學校公關不只是「遮醜」或「滅火」，而是建立互信、預防危機的長遠工程。唯有誠信、專業和同理心並重，才能在風雨中守護教育本心，令香港學界繼續贏得公眾尊重。