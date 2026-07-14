校園聲譽危機處理新常態

近年香港學界屢因各種爭議登上新聞頭條。公關危機如影隨形，一旦處理失當，學校多年建立的聲譽或毀於一旦。面對傳媒追訪與網絡輿論，校方如何化解危機、守住形象，成為現今校園管理的必修課。

第一，主動透明，搶佔話語權：事件爆發時，學校切忌避而不談。反而應主動發聲，清楚交代事件經過、學校立場及後續行動。這樣既展示責任感，亦能阻止謠言肆虐。例如某中學就教師爭議即時安排家長簡報會，讓家長了解真相，成功化解部分疑慮。